منتظری: هیچ پرونده‌ قضایی از سال گذشته بدون اقدام باقی نمانده است

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین که امروز برگزار شد، ضمن تبریک ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی و فرارسیدن ماه ذی القعده و دهه کرامت که با ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز و تا ولادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) ادامه دارد، به بیان روایتی از امام صادق (ع)، در خصوص شان و منزلت حضرت معصومه (س) پرداخت و اظهار داشت: حضرت میفرماید: إِنَّ لِلَّهِ حَرَماً وَ هُوَ مَکةُ وَ لِرَسُولِهِ حَرَماً وَ هوَ الْمدِینَةُ وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَرَماً وَ هُوَ الْکوفَةُ وَ لَنَا حَرَماً وَ هُوَ قُمُّ وَ سَتُدْفَنُ فِیهِ امْرَأَةٌ منْ وُلْدِی تسَمَّی فاطِمَةَ مَنْ زَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. به این معنا که برای خداوند حرمی است که مکه باشد و برای رسول خدا (ص) حرمی است که آن مدینه باشد و برای امیرمؤمنان (ع) حرمی است که آن کوفه باشد و برای ما اهل بیت حرمی است که قم باشد. به زودی فرزندم به نام فاطمه در آن دفن میشود. کسی که او را زیارت کند، بهشت بر او واجب میشود.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ضمن قدردانی از قضات عالی رتبه دیوان در رسیدگی به پروندهها به ویژه در ایام تعطیلات تصریح کرد: بحمدالله با برنامه ریزیهای انجام شده حجم کثیری از پروندهها در ایام تعطیلات توسط قضات شریف دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در حال حاضر در این خصوص آمار ما به روز است و پروندههای مربوط به سال گذشته تعیین تکلیف شده و خوشبختانه هیچ پروندهای از سال گذشته بدون اقدام در شعب باقی نمانده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ارتباط با آخرین وضعیت پروندههای حساس و ملی خاطرنشان کرد: طی مکاتبه با روسای کل دادگستریها مقرر شد که این قبیل پروندهها به صورت فیزیکی به حوزه ریاست دیوان تحویل داده شود و روند رسیدگی به آنها خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در جریان است.
وی تاکید کرد: پروندههای ویژه، حساس و ملی در شعب خاص، با دقت هر چه تمام، در اسرع وقت و با قاطعیت مورد رسیدگی قرار میگیرد و بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، قضات مجرب در شعب خاص به مدت یک هفته به صورت خارج از نوبت این پروندهها را مورد رسیدگی قرار میدهند.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر این نکته که خط قرمز دستگاه قضا اجرای حق و عدالت و عمل به مر قانون حتی در برابر دشمنان است، تصریح کرد: دستگاه قضایی حتی در مقابل دشمن نیز از دایره انصاف و عدالت خارج نمیشود و در کنار نیروهای مسلح مقتدر در برخورد با ستون پنجم دشمن و عناصر خائن وطن فروش عزم خود را جزم نموده و به وظیفه ذاتی خود عمل میکند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش به حضور آگاهانه و با بصیرت مردم در تجمعات شبانه در میادین شهرها اشاره کرد و گفت: به برکت وجود اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و رهبریهای داعیانه امامین انقلاب (ره) حیات طیبه برای ملت بزرگ ایران به وجود آمد و در طول ۳۷ سال از انقلاب شاهد عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی هستیم و اکنون تمام دنیا تجمعات آگاهانه مردم در حمایت از انقلاب را به چشم خود دیدند.
این مقام عالی قضایی در پایان خاطرنشان کرد: حضور مردم عزیز و همیشه در صحنه که قریب پنجاه شب در دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب در صحنه حاضر شدند و بعثت آنان را بعد از شهادت امام شهید انقلاب تمام دنیا به چشم خود دید وظیفه ما را در خدمت رسانی و انجام وظیفه سنگینتر میکند، مردم از ما خدمتگزاران در دستگاه قضایی و به ویژه در دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی انتظار برخورد قاطعانه با خائنین و ستون پنجم دشمن دارند، ان شاالله این عناصر سرسپرده و وطن فروش با اقدام قاطع قوه قضائیه به سزای اعمال ننگین خود میرسند و این مجازات مرهمی بر دل داغدیده خانوادههای معظم شهدا و آحاد مردم انقلابی خواهد شد.
