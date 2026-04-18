به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهواری در جمع مردم خرم آباد با اشاره به وظایف خطیر دستگاه قضا در برقراری عدالت و حفظ امنیت، اظهار داشت: قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام، مسئولیت سنگین پاسداری از امنیت و آسایش جامعه را بر عهده دارد.
وی ضمن ارزیابی اقدامات صورت گرفته، بر مطالبه امت اسلامی و عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با هرگونه تهدیدی که امنیت ملی و عمومی را نشانه رفته است، تأکید کرد و گفت: مردم ایران همچنان در وسط کارزار و در میدان هستند و کار هنوز تمام نشده است. کف خیابان و میدان مقاومت نباید ترک شود و الا همان خسارت زیانباری که در ترک تنگه احد به وجود آمد با ترک خیابان به وجود خواهد آمد.
رئیس کل دادگستری لرستان، افزود: تاریخ پر است از عبرتهایی که نشان میدهد عقبنشینی در بزنگاههای حساس، بهایی بس سنگین در پی دارد. همان گونه که در تنگهها و میدانهای نبرد، رها کردن سنگر به معنای شکست و پذیرش خسارت بوده است، امروز نیز ترک صحنه از سوی ملت آگاه و فهیم، میتواند مسیر را برای بدخواهان و دشمنان هموار سازد. بنابراین، حضور مستمر و مطالبهگری سازنده مردم، تضمینکننده امنیت و اقتدار کشور است.
حجت الاسلام شهواری در ادامه، به پیگیری مطالبات مردمی از دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: مردم لرستان مطمئن باشند از رئیس قوه قضائیه تا معاون اول و تا فرزندان شما در استان لرستان با وطنفروشان، همکاران با صهیونیست، کسانی که با معاندین همکاری میکنند، کسانی که کاری انجام میدهند بر ضد امنیت کشور، هیچگونه تعارفی نخواهند داشت و آنها را آنچنان که شایسته است به شکل قانونی و همراه با عدالت، مجازات می کنند.
وی با تفکیک دقیق مصادیق مجرمان امنیتی، تأکید کرد: آنهایی که با دشمنان قسمخورده این مرز و بوم، با صهیونیستهای جنایتکار، با مزدوران بیگانه و کسانی که دل در گرو بیگانگان دارند، همدست شده و به امنیت کشورمان خیانت میکنند، بدانند که دستگاه قضایی با هیچیک از این افراد مماشات نخواهد کرد و پرونده این افراد با قاطعیت و بر اساس موازین قانونی و شرعی رسیدگی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری لرستان، بر لزوم انسجام و هماهنگی میان تمامی نهادهای مسئول در برقراری امنیت تأکید کرد و گفت: وظیفه ما تنها برخورد قضایی نیست، بلکه پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد جامعهای امن و باثبات، نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاهها و حضور فعال مردم است. اطمینان دارم که با وحدت کلمه و تلاش مشترک، میتوانیم امنیت پایدار را برای میهن عزیزمان تضمین کنیم.
