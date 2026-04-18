برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استان ها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با توجه به شرایط ویژه و حساس کنونی کشور، برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استان‌ها به دستور ریاست قوه قضاییه تهیه و توسط معاونت راهبردی به دادگستری‌های کل استان‌ها ابلاغ شد.

این برنامه با رویکردی پویا و مبتنی بر نیازهای روز، به‌ویژه در حوزه مدیریت بحران و شرایط جنگی تدوین شده است. محمد شفیعی، سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی، با تشریح ابعاد مختلف این برنامه اظهار داشت: اقدامات ویژه سال ۱۴۰۵ با هدف مقابله با تهدیدات امنیتی، جنگ‌های ترکیبی و عملیات روانی طراحی شده و از مهم‌ترین محورهای آن، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخل امنیت و مرتبط با اغتشاشات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی از جمله قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی است.

وی مقابله با جنگ روانی در فضای مجازی و شبکه‌های معاند را از اولویت‌های اصلی برنامه امسال دانست و افزود: رصد مستمر فضای مجازی، شناسایی و احضار منتشرکنندگان اکاذیب برای ایجاد بازدارندگی، و تشکیل کمیته‌های امنیت روانی در سطح استان‌ها از جمله اقدامات اجرایی پیش‌بینی‌شده است.

برنامه تحول ۱۴۰۵ علاوه بر حوزه‌های قضایی، ابعاد مدیریتی و پشتیبانی دستگاه قضایی در شرایط جنگی را نیز در بر می‌گیرد. این محورها شامل نظارت بر تداوم خدمات زیرساختی مانند آب، برق و گاز، راه‌اندازی قرارگاه رصد ارزاق عمومی با هدف جلوگیری از احتکار، و مستندسازی دقیق خسارات وارده به اماکن و تجهیزات قوه قضاییه در وقایع اخیر نظیر «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» است.

همچنین به‌منظور جلوگیری از تأخیر در روند رسیدگی‌ها، برگزاری جلسات برخط در دوران بحران به‌عنوان یکی از تدابیر عملیاتی لحاظ شده است.