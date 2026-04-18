سامانه تیتک برای شرایط اضطراری آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی مدیرکل فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: در سال گذشته، میزان قطعی سامانه تیتک ۵۰ ساعت بود، یعنی در ۹۹.۵ درصد از زمان، سیستم در دسترس و فعال بوده است.

وی افزود: سامانه تی‌تک که پیش‌تر برای شناسایی اصالت و مقابله با تقلب در کالاها و همچنین تطابق تجویز و فروش یا عدم فروش را رصد می‌کرد، اکنون سقف را هم چک می‌کنیم. برای نمونه، در حوزه انسولین قلمی، بیمه سلامت هفت قلم انسولین را تحت پوشش قرار داده و حتی در برخی موارد این پوشش فراتر از این تعداد نیز اعمال می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در حوزه شیرخشک، اقدام مهم‌تری انجام شده و سهمیه‌ها به‌ صورت برخط مدیریت و ثبت می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که مشخص است هر فرد مشمول دریافت یارانه هست یا خیر. این قابلیت، در حال حاضر در هیچ‌یک از سامانه‌های کالایی کشور به این شکل وجود ندارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سلامت اظهار کرد: برای مواجهه با شرایط اضطراری، سناریوهای مختلفی از جمله از دسترس خارج شدن کامل سامانه تی‌تک، اختلال در سامانه‌های بیمه‌ای و نیز قطعی سیستم‌های HIS بیمارستانی و داروخانه‌ای تدوین شده است.

کاظمی ادامه داد: در سطح جهانی نیز استانداردهایی برای چنین شرایطی وجود دارد که بر اساس آنها باید سازوکارهای جایگزین، به‌ویژه در حوزه آی‌تی، پیش‌بینی شود. یکی از این موارد، تدوین برنامه تداوم کسب‌وکار به اصرار ستاد مبارزه با قاچاق کالا است که حتی در صورت از کار افتادن سامانه‌ها نیز امکان ادامه فعالیت را فراهم می‌کند. بر همین اساس، با تأکید این ستاد و رئیس سازمان غذا و دارو، برنامه تداوم کسب‌وکار تدوین و آماده اجرا شده است.

وی افزود: بر این اساس، پیش‌بینی شده است که در صورت بروز چنین شرایطی، خدمات دارویی و نسخه‌پیچی بتواند به‌ صورت آفلاین یا آزادفروشی ادامه یابد و وقفه‌ای در دسترسی مردم به دارو ایجاد نشود.

کاظمی با اشاره به تدوین دستورالعمل رسمی تصریح کرد: این دستورالعمل به‌ پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق از جنگ ۱۲ روزه به‌ صورت مکتوب ابلاغ شده و دستگاه‌های مرتبط در صورت داشتن هرگونه ایراد یا ابهام، می‌توانند آن را به‌ صورت رسمی اعلام کنند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو، همچنین به اجرای مانورهای عملیاتی در این حوزه اشاره کرد و گفت: این سناریوها بدون پایلوت و به‌ صورت عملیاتی در فروردین ماه مورد آزمون قرار گرفت.