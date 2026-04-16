به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، در تشریح عملکرد پلیس راهور دربازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۵، گفت: در روزهایی که منطقه آبستن حوادثی پیچیده بود، جاده‌های ایران داستانی دیگر روایت کردند. پلیس راهور، در خط مقدم خدمت، با حضور شبانه‌روزی خود، نشان داد که امنیت جاده‌ها، اولویتی تزلزل‌ناپذیر است.

وی افزود: این دوره، شاهد افزایش بی سابقه حجم تردد در بسیاری از استان‌های کشور بودیم، اما نتیجه، فراتر از انتظار بود. هم‌افزایی ملی در قالب کاهش چشمگیر تخلفات، به ویژه کاهش ۲۶ درصدی حجم تخلف سرعت وسایل نقلیه و پیامد آن، کاهش محسوسی در تعداد حوادث ناگوار و جانباختگان ناشی از تصادفات رقم زد.

سخنگوی پلیس در حالی از همکاری مردم در ۴۵ روز گذشته قدردانی کرد که این دوره همزمان با شرایط خاص و دشواری در منطقه بود.

سردار منتظرالمهدی تأکید کرد: حتی در روزهایی که توجه‌ها به مسائل پیچیده دیگری جلب شده بود، همکاران ما در راهور لحظه‌ای از تأمین امنیت جاده‌ها، دست نکشیدند. نتیجه این تلاش مضاعف و همراهی مردم، کاهش ۵۲.۶ درصدی کل تصادفات و کاهش بیش از نیمی از تصادفات خسارتی و مجروحین در سراسر کشور بود.

وی گفت: نوروز ۱۴۰۵ ثابت نمود که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می توان با همراهی مردم، جاده‌های ایمن‌تری ساخت.