اسلامی: ارتش نقش موثری در ارتقا توان بازدارندگی کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی به امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران روز ملی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند امیر سرلشکر حاتمی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

همزمان با ایام جنگ تحمیلی سوم و در بحبوحه مجاهدت‌های رشیدانه فرزندان برومند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فرارسیدن خجسته روز «ارتش جمهوری اسلامی ایران» را به جنابعالی و آحاد فرماندهان و سربازان غیور آن ارتش سرافراز، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

اگرچه در این ایام، ملت شریف ایران در سوگ جانکاه و فقدان رهبر شهید خویش عزادار است و این هجرت سرخ در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد بود، لیکن اطمینان راسخ داریم که رزمندگان جان‌برکف نیروهای مسلح، با اتکاء به مؤلفه‌های قدرت ملی، بهره‌مندی از بازدارندگی مؤثر و با حفظ آمادگی عملیاتی در بالاترین سطوح، تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) و با پشتوانه وحدت و هوشیاری ملت، روند خنثی‌سازی و درهم‌کوبی تهدیدات و مخاطرات دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم را تا تحقق پیروزی نهایی دنبال خواهند نمود.

بی‌تردید، در طول دوران پرافتخار انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قدرت راهبردی، انضباط حرفه‌ای، ایمان راسخ و نیز پیشبرد راهبرد بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و حساس دفاعی، نقش‌آفرینی مؤثری در ارتقاء توان بازدارندگی، تثبیت امنیت ملی و تحکیم اقتدار ایران عزیز، ایفا نموده و صیانت از تمامیت ارضی و منافع عالیه کشور را به‌عنوان یک مأموریت ملی و انقلابی در صدر اولویت‌های خود قرار داده است.

اینجانب، ضمن عرض تبریک و تسلیت به محضر خانواده‌های معظم شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران و آرزوی سلامتی و عافیت برای جانبازان و ایثارگران سرافراز جنگ تحمیلی سوم؛ توفیق، صحت و سلامتی روزافزون جنابعالی و تمامی رزمندگان غیور ارتش سرافراز و نیز سربلندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

نَصْرُ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ