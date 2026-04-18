تیزر فراخوان مسابقات سراسری قرآن کریم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر فراخوان ثبت‌نام در چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شد.

این دوره از مسابقات ویژه گروه سنی بالای ۱۸ سال در بخش آوایی انفرادی در رشته‌های حفظ پنج جز قرآن کریم، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۲۰ جز، حفظ کل، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل قرآن، دعاخوانی و اذان، در بخش گروهی در رشته های همسرایی و همخوانی قرآن کریم و بخش معارفی در رشته‌های معارف قرآن، ترجمه عمومی قرآن کریم، معارف نهج‌البلاغه و معارف صحیفه سجادیه برگزار می شود.همچنین این مسابقات ویژه گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در رشته های قرائت تحقیق و حفط ۵، ۱۰ ۲۰ و کل قرآن کریم برگزار می شود.

ثبت‌نام برای حضور در مسابقات سراسری قرآن کریم از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی www.oghaf.ir از ۲۹ فروردین آغاز شده و تا ۳۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

