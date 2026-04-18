  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

سیم‌بانان جنوب استان بوشهر تجلیل شدند

بوشهر- به مناسبت روز جهانی سیم بان، از سیم بانان چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر،فرماندار کنگان ظهر شنبه در این آیین ضمن تبریک روز جهانی سیم بان به همه سیم بانان کشور گفت: در این روز که به طور همزمان در سراسر کشور از سیم بانان تقدیر می شود جا دارد تا قدر دان زحمات و تلاش های فداکارانه سیم بانان عزیز کشورمان باشیم.

غلامحسین زیبا افزود: فراموش نکنیم که این عزیزان در جنگ رمضان با تلاش های شبانه روزی خود از شبکه توزیع برق کشور نگهداری کرده و با تلاش‌ جهادی به عنوان جان بر کفان صنعت برق و نیروهای خط مقدم این جبهه، نقش بسزایی در دستیابی به اهداف صنعت برق دارند.

معاون مالی شرکت توزیع برق استان بوشهر در این آیین ضمن تبریک روز جهانی سیم بان و از تلاش‌های بی دریغ و شبانه روزی سیمبانان در سراسر کشور به ویژه استان بوشهر قدردانی کرده و گفت:ایثار و فداکاری سیم بانان میهن اسلامی، بی بدیل و روشنایی کشور مدیون تلاش‌های بی دریغ این عزیزان است.

علی انصاری افزود: در حوادث غیر مترقبه و بحران های گوناگون به ویژه جنگ رمضان ، حضور سیم بانان در اولین لحظات بعد حادثه و برقراری برق پایدار در در مناطق بحران زده، چشمگیر و ستودنی بوده است و ضرورت دارد که در روز جهانی سیم بان از زحمات شبانه روزی این عزیزان تقدیر شود.

در پایان این آیین از سیم بانان چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر با اهدای لوح و هدایایی، تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 6804117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها