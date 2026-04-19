۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

رجایی: ۱۵۰ مگاوات برق خورشیدی در استان بوشهر وارد مدار می‌شود

بوشهر- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته ۱۵۰ مگاوات برق خورشیدی در استان بوشهر وارد مدار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح یکشنبه در شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ضمن تبریک میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر با قدردانی از تلاش سیم‌بانان استان، اظهار کرد: این مجموعه از نیروهای فداکار، نقش مهم و بی‌بدیلی در حفظ پایداری شبکه برق دارند و خدمات‌رسانی پایدار بدون حضور آنان امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: بخش مهمی از اقدامات صنعت برق در حوزه نگهداری، تعمیرات، کاهش تلفات و مدیریت مصرف است و در همین راستا استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و ارتقای فرهنگ مصرف بهینه از مهم‌ترین رویکردهایی است که به‌طور جدی دنبال می‌شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: سال ۱۴۰۴ از سال‌هایی بود که بالاترین سطح ناپایداری‌های برق را پشت سر گذاشتیم، اما با تدابیر دولت و مدیریت مصرف از سوی مردم، بخش قابل توجهی از این ناپایداری‌ها جبران شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: دولت در توسعه انرژی خورشیدی گام‌های بلندی برداشته است و استان بوشهر نیز در این مسیر بیش از ۸۰۰ مگاوات ظرفیت‌سازی انجام داده است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: اراضی لازم برای اجرای طرح‌ها واگذار شده و بنا داریم ۱۵۰ مگاوات تا قبل از پیک وارد مدار شود.

رجایی همچنین به عملکرد صنعت آب و برق در رویدادهای حساس سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، همواره تلاش همکاران ما در صنعت آب و برق این بوده است که خدمات به‌صورت کاملاً پایدار به مردم ارائه شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر افزود: در سال گذشته و فروردین ماه امسال با اقدامات انجام شده خوشبختانه کمترین میزان اختلال را در حوزه‌های برق، آب، سوخت و حتی مخابرات شاهد بودیم.

وی افزود: در طول جنگ رمضان نیز در صورت بروز اختلال ناشی از تهدیدات یا اصابت‌ها، سیم‌بانان به‌سرعت وارد میدان می‌شدند و مشکلات را رفع و شبکه را به حالت پایدار بازمی‌گرداندند و امروز نیز این تلاش و آمادگی در استان وجود دارد تا خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

