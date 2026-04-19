به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح یکشنبه در شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ضمن تبریک میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر با قدردانی از تلاش سیم‌بانان استان، اظهار کرد: این مجموعه از نیروهای فداکار، نقش مهم و بی‌بدیلی در حفظ پایداری شبکه برق دارند و خدمات‌رسانی پایدار بدون حضور آنان امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: بخش مهمی از اقدامات صنعت برق در حوزه نگهداری، تعمیرات، کاهش تلفات و مدیریت مصرف است و در همین راستا استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و ارتقای فرهنگ مصرف بهینه از مهم‌ترین رویکردهایی است که به‌طور جدی دنبال می‌شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: سال ۱۴۰۴ از سال‌هایی بود که بالاترین سطح ناپایداری‌های برق را پشت سر گذاشتیم، اما با تدابیر دولت و مدیریت مصرف از سوی مردم، بخش قابل توجهی از این ناپایداری‌ها جبران شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: دولت در توسعه انرژی خورشیدی گام‌های بلندی برداشته است و استان بوشهر نیز در این مسیر بیش از ۸۰۰ مگاوات ظرفیت‌سازی انجام داده است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: اراضی لازم برای اجرای طرح‌ها واگذار شده و بنا داریم ۱۵۰ مگاوات تا قبل از پیک وارد مدار شود.

رجایی همچنین به عملکرد صنعت آب و برق در رویدادهای حساس سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، همواره تلاش همکاران ما در صنعت آب و برق این بوده است که خدمات به‌صورت کاملاً پایدار به مردم ارائه شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر افزود: در سال گذشته و فروردین ماه امسال با اقدامات انجام شده خوشبختانه کمترین میزان اختلال را در حوزه‌های برق، آب، سوخت و حتی مخابرات شاهد بودیم.

وی افزود: در طول جنگ رمضان نیز در صورت بروز اختلال ناشی از تهدیدات یا اصابت‌ها، سیم‌بانان به‌سرعت وارد میدان می‌شدند و مشکلات را رفع و شبکه را به حالت پایدار بازمی‌گرداندند و امروز نیز این تلاش و آمادگی در استان وجود دارد تا خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه پیدا کند.