  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

سومالی نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

وزارت خارجه سومالی در بیانیه ای نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خارجه کشور سومالی تلاش رژیم صهیونیستی برای انتصاب یک نماینده دیپلماتیک در منطقه شمال غربی این کشور، موسوم به سومالی لند را محکوم می کند.

خبرگزاری سومالی در این خصوص به نقل از وزارت خارجه این کشور ادامه داد: تلاش (رژیم) اسرائیل برای انتصاب یک نماینده دیپلماتیک در منطقه شمال غربی، نقض آشکار حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی این کشور است و موگادیشو آن را محکوم می کند.

منطقه موسوم به سومالی‌ لند بعد از شورش، مناطقی از کشور سومالی را تحت حاکمیت خود گرفت و هم‌ اکنون فقط از سوی رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته شده است.

کد مطلب 6802599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها