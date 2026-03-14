به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری خودخوانده سومالیلند در اقدامی بیسابقه، پیشنهادی رسمی و علنی به ایالات متحده برای حضور در مناطق تحت حاکمیت خود ارائه کرد.
طبق این پیشنهاد در صورت انتقال پایگاه هوایی «العدید» آمریکا از قطر و ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور از بحرین به بندر بربره (بندر اصلی دریایی سومالیلند) حاضر است دسترسی انحصاری واشنگتن به موقعیت استراتژیک خود و منابع طبیعی گستردهاش را فراهم کند.
در بیانیه منتشر شده در حساب رسمی سومالیلند در شبکه اجتماعی «ایکس»، با اشاره تلویحی به قطر آمده است: با افزایش تنشها در خلیج فارس، اتکا به شرکای غیرقابل پیشبینی، یک خطر استراتژیک است.
در این بیانیه تأکید شده است که بعد از انتقال نیروهای آمریکایی به بربره، سومالیلند امکان استقرار پایگاههای آن در نزدیکی تنگه راهبردی بابالمندب، دروازه ورودی دریای سرخ و کانال سوئز را برای واشنگتن فراهم میکند.
بر اساس سند پیوستشده به این بیانیه، سومالیلند در بسته پیشنهادی خود، حق استخراج مواد معدنی حیاتی از جمله لیتیوم، طلا، مس، قلع و گچ را به آمریکا ارائه کرده و همچنین حقوق انحصاری اکتشاف نفت و گاز در ۲۴ بلوک ساحلی و فراساحلی را پیشنهاد داده است؛ ذخایر نفت این منطقه بین یک تا پنج میلیارد بشکه برآورد میشود.
در این سند آمده است: جغرافیا آماده است. زیرساختها آماده است. مشارکت آماده است.
سومالیلند این امتیازات را به شناسایی رسمی و بینالمللی از سوی آمریکا و آغاز همکاری راهبردی با واشنگتن مشروط کرده است.
جمهوری سومالیلند بعد از شورش، مناطقی از کشور سومالی را تحت حاکمیت خود گرفت و هماکنون فقط از سوی رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته شده است.
