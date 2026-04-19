  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

واکنش بغداد به تعیین سفیر رژیم صهیونیستی در سومالی لند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، وزارت خارجه عراق امروز یکشنبه تعیین سفیر رژیم صهیونیستی در سومالی لند را به شدت محکوم کرد.

عراق تاکید کرد که این اقدام نشان دهنده مقاصدی با هدف تشویق درگیری درون کشورها است.

وزارت خارجه عراق بیان کرد که اقدام مذکور، غیر قابل قبول و در تعارض با قانون بین المللی و احترام به حاکمیت کشورها و یکپارچگی آنها است.

این وزارتخانه به موضع ثابت عراق در حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت سومالی و مخالفت با هرگونه اقدام یک جانبه تاکید کرد که به این مسائل آسیب بزند.

کد مطلب 6805390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها