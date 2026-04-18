بهسازی و نوسازی ۲۰۰ رشته قنات با اعتبارات ملی ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی گفت: برنامه بهسازی و نوسازی ۱۲۰۰ رشته قنات به طول ۶۰۰ کیلومتر در سال مالی ۱۴۰۴ از محل اعتبارات ملی و محرومیت‌زدایی هدفگذاری شده که تا پایان شهریور ۱۴۰۵ محقق می‌شود.

وی افزود: بهسازی و نوسازی حدود ۸۰۰ رشته قنات را با اعتبارات محرومیت‌زدایی و حدود ۴۰۰ رشته قنات با اعتبارات ملی برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی پیش‌بینی کرد که تاکنون نزدیک به ۲۰۰ رشته قنات با اعتبارات ملی ۱۴۰۴ بهسازی و نوسازی شده باشد.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی با بیان این که تخصیص اعتبارات برای بهسازی و نوسازی قنوات از محل محرومیت‌زدایی پیش از جنگ تحمیلی صورت گرفته است، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، پیشرفت فیزیکی، کمی آهسته شده اما استان‌ها در حال بررسی برای تحویل کار بهسازی و نوسازی به پیمانکاران هستند.

وی اعتبارات بهسازی و نوسازی قنوات در سال ۱۴۰۴ را حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: از این مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی و یک هزار میلیارد تومان از محل محرومیت‌زدایی تخصیص یافته است.

هدایتی گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع محرومیت‌زدایی مبلغ دو هزار میلیارد تومان برای بهسازی و نوسازی قنوات در نظر گرفته که از این مبلغ تاکنون یک هزار میلیارد تومان در بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت شده و از محل اعتبارات ملی نیز ۵۰ در صد آن محقق و میان استان‌ها توزیع کردیم.

وی تاکید کرد: فرصت هزینه‌کرد اعتبارات ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ به طول می‌انجامد.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی معاونت آب و خاک درهمین حال برآورد کرد: بهسازی و نوسازی ۱۲۰۰ رشته قنات، به طور میانگین در سطح ملی نزدیک به ۷۰ میلیون مترمکعب به حجم آبدهی قنوات کشور اضافه می‌کند.

وی ادامه داد: با بهسازی و نوسازی قنوات، به طور میانگین در حجم ملی، آبدهی هر قنات دو لیتر در ثانیه افزایش می‌یابد.

هدایتی میزان آبدهی قنوات کشور را بر اساس گزارش وزارت نیرو، سالانه حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب عنوان کرد.

وی افزود: هدف از اجرای طرح بهسازی و نوسازی قنوات کشور، پایداری کارآمدی این سازه‌های سازگار با محیط زیست و پایداری کشت و کار در محروم‌ترین نقاط ایران است.