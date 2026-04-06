بهبود مدیریت منابع آبی بخش کشاورزی با تداوم اجرای طرح آبخیز تا جالیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی، گفت: با توجه به بارشهای خوب و موثر ابتدای سال جاری و نیز شرایط منابع آب و خاک کشور، قطعا سال ۱۴۰۵ به لحاظ میزان ذخایر آبی، سال بهتری نسبت به سال گذشته خواهد بود.
وی با اشاره به این که امسال به نسبت سال گذشته و تا حدی نسبت به متوسط بلندمدت، میزان بارش در کشور تا این لحظه وضعیت بهتری داشته است، افزود: میانگین بارشها در کشور تا نیمه فروردین ماه حدود ۱۹۵ میلیمتر بوده که حدود ۸ درصد بیشتر از میانگین بارش ۵۰ ساله است و امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد.
مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی، یادآور شد: روند بارش در 3 ماهه اول سال زراعی جاری (۱۴۰۵-۱۴۰۴) معکوس بود بهطوری که پاییزی توأم با خشکسالی شدید داشتیم و به علت محدودیت منابع آبی، آب قابل تخصیص از سوی وزارت نیرو به بخش کشاورزی کاهش یافت که این موضوع باعث شد کشتهای پاییزه با ریاضت آبی و کاهش سطح کشت مواجه شوند.
وی افزود: خوشبختانه با وضعیت مناسب بارشی که اکنون پیش آمده امیدواریم که کشور در تأمین آب بخش کشاورزی، دیگر مشکلات قبل را نداشته باشد و کشت بهاره و کشتهای سالانه بخصوص باغات و کشت علوفه، امسال به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد؛ تا علاوه بر تداوم و پایداری کشت محصولات کشاورزی، از نظر امنیت غذایی در این شرایط حساس و وضعیت جنگی به کشور کمک شود و شرایط به نحوی پیش برود که کمترین تنش را در زمینه تأمین مواد غذایی در کشور داشته باشیم.
هدایتی گفت: دفتر امور آب کشاورزی در چند سال گذشته با تداوم اجرای طرحها در قالب آبخیز تا جالیز سعی کرده تا آمادگی لازم برای مدیریت بارشها به خصوص در سالهای ترسالی را داشته باشد.
به گفته وی، پیگیری اجرای طرحهای زیربنایی در قالب آبخیزداری در بالادست از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و طرحهای افزایش بهرهوری مانند سامانههای نوین آبیاری، بهسازی قنوات و انتقال آب با لوله، تجهیز و نوسازی اراضی و توسعه طرحهای کوچک تامین آب در پاییندست کمک میکند در این سالی که بارشها مطلوب است؛ ظرفیتهای هرچه بهتر مصرف و مدیریت منابع آبی در اختیار بخش ایجاد شود تا به بهترین شکل برای پایدار کردن تأمین آب به منظور تولید محصولات کشاورزی استفاده کنیم.
