۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

انتصاب رئیس جدید مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسین شریعتمدار تهرانی به عنوان رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک، وزیر صمت، طی حکمی حسین شریعتمدار تهرانی را به عنوان رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان منصوب کرد.

این انتصاب بنا به پیشنهاد معاونت توسعه بازرگانی و با تأیید نهایی وزیر صورت گرفته است.

در متن حکم صادره خطاب به شریعتمدار تهرانی آمده است: «انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و استفاده از توان علمی و تخصصی نیروهای فعال در بخش‌های دولتی و خصوصی، نهایت اهتمام را در انجام مأموریت‌های محوله به‌کار گیرید.»

وزیر صمت همچنین در پیامی جداگانه از تلاش‌ها و خدمات غلامعلی مهدوی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی کرده و برای رئیس جدید مرکز امور اصناف و بازرگانان آرزوی موفقیت نمود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

