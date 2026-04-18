به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابوالحسن فاطمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری با بیان اینکه «قانونمندی، قانونگرایی و رعایت تقوای الهی باید در همه امور مورد توجه باشد»، اظهار داشت:
به نظر میرسد در تعیین کرایه مغازهها و حتی منازل هیچ محدودیتی وجود ندارد و برخی مالکان بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم، هر رقمی را که بخواهند مطالبه میکنند.
وی با اشاره به کمبود واحدهای تجاری در برخی نقاط شهر افزود: وقتی تعداد مغازهها کم باشد، طبیعی است که برخی مالکان از این وضعیت سوءاستفاده کنند. مواردی دیده شده که اجاره یک واحد تجاری که سال گذشته ۴۰ میلیون تومان بوده، امسال بدون هیچ ضابطهای چند برابر شده است.
امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه افزایش اجارهبها مستقیماً بر قیمت کالاها اثر میگذارد، گفت: وقتی اجاره مغازه بالا میرود، فروشنده هم ناچار است قیمت کالا را افزایش دهد. نتیجه این میشود که کالا در شهرکرد نسبت به بقیه شهرها گرانتر عرضه میشود، در حالی که هیچ توجیه منطقی ندارد.
فاطمی با تأکید بر ضرورت ورود دستگاههای نظارتی تصریح کرد: انتظار میرود صنعت، معدن و تجارت نسبت به تولید، عرضه و همچنین نظارت بر قیمتها و اجارهبها حساس باشد. این موضوع از مسائل مهمی است که باید جدی گرفته شود.
وی همچنین به برخی وامهای کلان اشاره کرد و گفت: گاهی وامهای بزرگ به افراد خاص پرداخت میشود اما بازپرداخت نمیشود و کسی هم پیگیری نمیکند؛ در حالی که کسبه جزء با مشکلات فراوان مواجه هستند. این بیعدالتیها باید اصلاح شود.
امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه جبهه امروز ما خدمت به مردم و رفع مشکلات اقتصادی آنان است افزود: مردم شریف ما در کنار رهبری و نیروهای مسلح ایستادهاند و شایسته است مسئولان نیز برای رفاه آنان تلاش کنند و خدا را در نظر داشته باشند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آموزههای دینی گفت: گاهی فرصتهایی برای پولدار شدن پیش میآید و گاهی فرصتهایی برای کسب ثواب و بهشت. آنچه نزد انسان است از بین میرود، اما آنچه نزد خداست باقی میماند. امیدواریم خداوند توفیق خدمت صادقانه به مردم را به همه ما عطا کند.
