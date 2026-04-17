به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، اردوی آمادگی تیم ملی بدمینتون بانوان بزرگسال کشور در راستای حضور در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از تاریخ اول اردیبهشت لغایت پانزدهم در شهرستان محل سکونت بازیکنان برگزار میشود.
این اردو با هدف ارتقاء سطح آمادگی فنی و جسمانی ورزشکاران و همچنین ارزیابی عملکرد آنان جهت حضور در ترکیب نهایی تیم ملی برنامهریزی شده و با هماهنگی هیئتهای بدمینتون استانها و نظارت کادر فنی تیمهای ملی انجام خواهد شد.
اسامی بازیکنان دعوتشده به این مرحله از اردو به شرح زیر است:
رومینا تاجیک، پریا اسکندری، نسترن کرمی ، فاطمه احمدزاده قاری، سیده آیسان شوریده ضیابری مبینا ندایی، ثنا حسنلو فرد، ساره امینیان، آیدا عنایتی، فردوس فروغی و زهرا رباطی.
گفتنی است مدیریت و برنامهریزی این اردو بر عهده فریبا جلالیان، مدیر تیمهای ملی بانوان خواهد بود.
