به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مسابقه رکوردگیری دوومیدانی در سال ۱۴۰۵ روز چهارم اردیبهشت‌ماه در مجموعه آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها به عنوان نخستین مرحله رکوردگیری در سال جدید با هدف آماده‌سازی ورزشکاران و ارزیابی عملکرد آن‌ها برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا برنامه‌ریزی شده است.

برگزارکنندگان این رویداد امیدوارند با برگزاری این مسابقه شرایط مناسبی برای سنجش سطح آمادگی ملی‌پوشان فراهم شده و مسیر انتخاب و اعزام نفرات برتر به رقابت‌های پیش‌رو هموارتر شود.

اردوی تیم ملی دوومیدانی از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی مشهد آغاز شده و همچنان در حال برگزاری است. این اردو با هدف ارتقای سطح فنی ورزشکاران و آماده‌سازی هرچه بهتر آن‌ها برای حضور در میادین بین‌المللی دنبال می‌شود.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. استان نایچی و شهرهای مختلف این استان از جمله ناگویا محل برگزاری این دوره بازی ها هستند.