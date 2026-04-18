آغاز به کار فدراسیون جدید پارادوومیدانی با استقرار در ساختمان موقت

به گزارش خبرنگار مهر، پارادوومیدانی جدیدترین فدراسیونی است که در ورزش ایران شکل گرفته است. این رشته پیش از این در قالب انجمن و زیر نظر فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان فعالیت داشت اما طی یک سال گذشته طرح تبدیل آن از انجمن به فدراسیون توسط وزیر مطرح شد.

این طرح ۷ اسفند سال گذشته به سرانجام رسید و اینگونه برای نخستین بار، فدراسیون پارادوومیدانی شکل گرفت. در همین راستا مهران تیشه گران نیز به عنوان سرپرست فدراسیون جدید ورزش کشور منصوب شد.

البته دو روز پس از تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی، حمله صهیونی - آمریکایی به کشور منجر به شکل گیری جنگ رمضان شد و همین مسئله پروسه انتصاب سرپرست برای این فدراسیون را به تاخیر انداخت طوریکه یک ماه پس از تشکیل فدراسیون و در تاریخ ۱۰ فروردین، حکم سرپرستی تیشه گران صادر شد.

با این حال و به دلیل عدم اختصاص ساختمان مشخص به فدراسیون پارادوومیدانی، آغاز به کار رسمی فعالیت های این فدراسیون و پیگیری های آن با وقفه مواجه شد طوریکه طی این مدت انتصاب سید علی کریمی به عنوان سرپرست دبیری، عمده کاری بود که در رابطه با پارادوومیدانی انجام شد.

بعد از پیگیری های بسیار توسط سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی اما بالاخره دفتر کاری برای این فدراسیون در محل مجموعه ورزشی شیرودی تعیین شد. این دفتر محدود پنجشنبه در اختیار سرپرست قرار گرفت تا او و همکارانش از شنبه در آن مستقر شوند.

بدین ترتیب فدراسیون پارادوومیدانی بعد از گذشت بیش از یک ماه از تشکیل و آغاز به کار، با استقرار در محلی که البته موقتی بوده و ساختمان اصلی آن به حساب نمی آید، به صورت رسمی آغاز به کار می کند.

مهران تیشه گران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به رویدادهایی که باید برگزارکننده آن باشیم یا در آنها شرکت داشته باشیم، لازم بود زودتر محل مشخصی در اختیار بگیریم تا در کنار سایر همکاران مان، بررسی و تصمیم گیری های لازم را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در نهایت دو دفتر در مجموعه ورزشی شیرودی به ما اختصاص داده شد تا کارمان را در آنجا استارت بزنیم. از شنبه (۲۹ فروردین) در این محل مستقر می شویم تا کارمان را پیگیری کنیم.

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی تاکید کرد: بازی های پاراآسیایی ناگویا مهمترین برنامه ای است که پیش رو داریم. برای حضور در این بازی ها، رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اواخر اردیبهشت برگزار می شود. بر اساس نتیجه وخروجی این مسابقات، اردوهای تیم ملی را پیگیری می کنیم.