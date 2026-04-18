لزوم افزایش ظرفیت انبارها و توسعه زنجیره تأمین در حوزه کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مقصودی عصر امروز شنبه در جریان دیدار با رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ضمن تقدیر از اقدامات این سازمان در حفظ امنیت غذایی بهویژه در شرایط بحرانی اخیر، بر پیگیری مسائل زیرساختی و رفع مشکلات اداری تأکید کرد.
وی از تلاشها و عملکرد مجموعه این سازمان در مدیریت جهادی حوزه امنیت غذایی و نقشآفرینی مؤثر در جنگ تحمیلی سوم و شرایط حساس جنگ ۴۰ روزه قدردانی کرد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آرامش بازار و وفور کالاهای اساسی و استراتژیک در استان نتیجه مدیریت دقیق، برنامهریزی بهموقع و تلاش خستگیناپذیر کارکنان این سازمان است گفت: یکی از مؤلفههای بنیادین امنیت در جامعه، تأمین پایدار و بیوقفه کالاهای اساسی است. امروز جهاد کشاورزی لرستان باوجود محدودیتها و فشارهای ناشی از شرایط جنگی، توانسته است بهعنوان یک بازوی راهبردی در حفظ امنیت غذایی کشور بدرخشد.
مقصودی در ادامه خواستار رفع موانع فضای اداری، تأمین زیرساختهای مناسب برای کارکنان، و تسریع در روند نوسازی و تجهیز ساختمان و امکانات سازمان شد و افزود: کارکنان جهاد کشاورزی در خط مقدم خدمترسانی هستند و باید شرایط کاری آنها متناسب با حجم مسئولیت و اهمیت نقششان فراهم شود.
وی همچنین بر افزایش ظرفیت انبارها، توسعه زنجیره تأمین، حمایت از کشاورزان آسیبدیده و تقویت سامانههای رصد و پایش بازار تأکید کرد.
