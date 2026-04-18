تعلیق فعالیت یونیسف در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که در پی شهادت رانندگان دو کامیون حامل آب وابسته به این نهاد در نوار غزه، فعالیتهای خود را در محل حادثه به حالت تعلیق درآورده است.
یونیسف امروز شنبه در بیانیهای اعلام کرد که این حادثه بامداد جمعه رخ داده و طی آن، نظامیان اشغالگر اسرائیلی رانندگان دو کامیون را در حالی هدف قرار دادند که مشغول انتقال عادی آب در نقطه توزیع واقع در خیابان المنصوره شهر غزه بودند؛ عملیاتی که بدون هیچگونه تغییر در مسیر حرکت یا تدابیر معمول انجام میشد.
این سازمان بین المللی با ابراز خشم شدید نسبت به این حمله، تاکید کرد که ایستگاه توزیع آب در منطقه المنصوره در حال حاضر تنها مرکز فعال برای تأمین آب تانکرها از خط لوله میکوروت است؛ خطی که بخشهایی از شهر غزه را تغذیه میکند.
یونیسف همچنین اعلام کرد به پیمانکاران خود دستور داده است تا زمان بهبود شرایط امنیتی، فعالیتها در محل هدف قرار گرفته را متوقف کنند؛ اقدامی که میتواند روند دسترسی ساکنان به آب آشامیدنی را با اختلال جدی مواجه سازد.
این نهاد بینالمللی از مقامات رژیم اشغالگر خواست تا تحقیقات فوری درباره این حادثه انجام داده و عاملان آن را به طور کامل مورد بازخواست قرار دهند.
یونیسف در پایان بر ضرورت حفاظت از کارکنان حوزههای بشردوستانه و عدم هدفگیری زیرساختهای غیرنظامی، به ویژه تأسیسات حیاتی آب تاکید کرد.
