حزب الله هر گونه ارتباط با حمله به نیروهای «یونیفل» را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب‌الله لبنان هرگونه ارتباط خود را با حادثه‌ای که برای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان موسوم به یونیفل در منطقه الغندوریه در شهرستان بنت جبیل رخ داد، تکذیب کرد.

بر اساس این گزارش، حزب الله با صدور بیانیه ای رعایت احتیاط در صدور حکم و نسبت‌دادن مسئولیت‌ها در مورد این حادثه تا زمان انجام تحقیقات ارتش لبنان برای اطلاع کامل از جزئیات آن را خواستار شد.

حزب‌الله همچنین بر ادامه همکاری بین مردم محلی، یونیفل و ارتش لبنان و ضرورت هماهنگی بین ارتش لبنان و یونیفل در تحرکاتشان، به ویژه در این شرایط حساس، تأکید کرد.

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که از مواضعی که به سرعت به اتهام‌زنی بی‌جهت درباره این حادثه روی آورده‌اند، ابراز شگفتی می‌کند، در حالی که این نهادها وقتی دشمن اسرائیلی به نیروهای یونیفل حمله می‌کند، غایب هستند و صدایشان شنیده نمی‌شود.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان موسوم به یونیفل از کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن سه نظامی خود بر اثر تیراندازی به کاروان آنها در جنوب لبنان خبر داد و اعلام کرد که حال دو تن از زخمی وخیم است.

«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه هم در واکنشی شتاب زده و در حالی که هنوز تحقیقات درباره این حادثه آغاز نشده است، ادعا کرد تمام نشانه ها بیانگر این است که مسئولیت کشته شدن نظامی فرانسوی عضو یونیفل در جنوب لبنان به عهده حزب الله است.