به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه هاآرتص گزارش داد، ارتش رژیم صهیونیستی به تخریب ساختمان ها در روستاهای جنوب لبنان با وجود آتش بس در این کشور ادامه می دهد.

در این گزارش به نقل از مسئولان ارتش اشغالگر صهیونیستی آمده است، تعداد زیادی از تجهیزات مهندسی به روستاهای جنوب لبنان طی هفته های گذشته منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، پیمانکاران برای تخریب ساختمان ها در جنوب لبنان و بر اساس تعداد آنها پاداش دریافت می کنند.

برخی از آنها پیش از این در نوار غزه نیز فعالیت داشته و به تخریب خانه ها مشغول بوده اند.