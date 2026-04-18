شهادت ۲۴۷ نفر مردم استان فارس در جنگ تحمیلی رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بیانی شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از دختران شهدای جنگ رمضان در موکب سیدالشهدا (ع) شیراز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهدای گرانقدر با تقدیم جان خود، از ارزش‌های والای اسلام و انقلاب اسلامی صیانت کردند و امروز وظیفه همه ما ادامه راه آنان است.

وی با تبریک مناسبت‌های مذهبی و قدردانی از حضور مستمر مردم در صحنه افزود: مردم ایران در هفته‌های اخیر با لبیک به ندای رهبری، حضوری پرشور و اثرگذار در حمایت از نظام داشته‌اند که این حضور، قابل تقدیر و ستایش است.

بیانی با اشاره به تحولات جنگ اخیر موسوم به «جنگ رمضان» گفت: در مرحله نخست این نبرد که حدود ۴۰ روز به طول انجامید، ضربات سنگینی به دشمنان وارد شد و جمهوری اسلامی ایران توانست دستاوردهای مهمی را ثبت کند.

مدیرکل بنیاد شهید فارس با بیان اینکه مجاهدت تنها به میدان نبرد نظامی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف از جمله سپاه، ارتش و پدافند هوایی در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند، اما حضور مردم در صحنه و حمایت از نظام نیز مصداقی از جهاد در راه خداست.

وی ادامه داد: امروز مردم با حضور در خیابان‌ها و صحنه‌های مختلف، نقش مهمی در پیشبرد اهداف انقلاب ایفا می‌کنند و این حضور، همانند مجاهدت در میدان نبرد ارزشمند است.

بیانی با اشاره به آمار شهدای استان فارس در این تحولات خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۴۷ شهید از استان فارس تقدیم انقلاب اسلامی شده‌اند که در میان آنان، هشت نفر از دختران نیز حضور دارند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های فرهنگی برگزار شده، گفت: به مناسبت روز دختر، از جمعی از دختران شهدا تجلیل می‌شود که اقدامی ارزشمند در راستای تکریم خانواده‌های شهداست.

مدیرکل بنیاد شهید فارس با تأکید بر ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود اظهار داشت: دشمنان تصور می‌کردند با فشارها و اقدامات خود، مردم علیه نظام وارد میدان می‌شوند، اما برخلاف این پیش‌بینی، مردم در حمایت از انقلاب به صحنه آمدند و این موضوع، تمامی محاسبات آنان را برهم زد.

بیانی تصریح کرد: حمایت مردمی، پشتوانه اصلی اقدامات نیروهای مسلح است و همین پشتیبانی موجب شد توان دفاعی کشور با قدرت بیشتری در برابر دشمنان عمل کند.

وی با اشاره به برخی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: برخلاف تلاش دشمن برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران، بسیاری از کشورهای غربی حاضر به همراهی نشدند و این مسئله نشان‌دهنده تغییر معادلات به نفع جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرکل بنیاد شهید فارس در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر دشمن گفت: نباید به اظهارات و فضاسازی‌های دشمن اعتماد کرد و با اتکا به وعده‌های الهی و حمایت مردم، پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.