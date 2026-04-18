کلیمیان شیراز در کنار شهدای جنگ رمضان؛ مرزبندی مشخص با صهیونیسم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مرضیه جوانمردی فر: در روزهایی که ملت ایران بار دیگر صحنه‌هایی از همبستگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشته‌اند، جمعی از اعضای انجمن کلیمیان شیراز با حضوری پرشور در گلزار شهدای دارالرحمه، به مقام شامخ شهدا به‌ویژه شهدای اقتدار جنگ رمضان ادای احترام کردند.

این حضور، صرفاً یک آیین نمادین نبود؛ بلکه حامل پیامی روشن و معنادار برای افکار عمومی بود. پیامی مبتنی بر این واقعیت که یهودیت، به‌عنوان یک دین الهی، همواره در کنار سایر ادیان در بستر جامعه ایران زیسته و هیچ‌گاه با پروژه‌های سیاسی و تفرقه‌افکنانه صهیونیسم هم‌راستا نبوده است.

اعضای انجمن کلیمیان شیراز با حضور در این مکان مقدس، بار دیگر بر پیوند عمیق خود با ملت ایران تأکید کردند؛ پیوندی که ریشه در تاریخ، فرهنگ و همزیستی مسالمت‌آمیز دارد و در بزنگاه‌های حساس، خود را در قالب همراهی با مردم و احترام به شهدا نشان می‌دهد.

در شرایطی که جریان‌های معاند تلاش دارند با القای دوگانه‌های کاذب، میان اقشار مختلف جامعه ایران شکاف ایجاد کنند، این اجتماع معنادار، پاسخی صریح به این سناریوها بود؛ پاسخی که نشان می‌دهد وحدت ملی در ایران، فراتر از تعلقات دینی و قومی، بر پایه ارزش‌های مشترک شکل گرفته است.

این گردهمایی همچنین تأکیدی دوباره بر این حقیقت بود که ملت ایران، با هر دین و گرایش، در دفاع از سرزمین و آرمان‌های خود یکپارچه است و در برابر هرگونه تلاش برای تحریف واقعیت‌ها یا ایجاد تفرقه، هوشیارانه ایستادگی می‌کند.

حضور کلیمیان شیراز در کنار مزار شهدا، نه‌تنها ادای دینی به فداکاری‌های گذشته بود، بلکه پیامی برای آینده نیز در خود داشت؛ پیامی از جنس وحدت، همدلی و ایستادگی مشترک در برابر هر آنچه بخواهد این انسجام ملی را خدشه‌دار کند.

ارج نهادن به مقام شهدا وظیفه تمامی اقشار جامعه است

امیر اعلاء سالاری، رئیس انجمن کلیمیان شیراز در حاشیه آیین گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز وظیفه خود دانستیم که برای ادای احترام به شهیدان والامقام در این مکان حضور یابیم. بسیار خرسندیم که توانستیم خاک پای این عزیزان را توتیای چشم خود کنیم. بی‌تردید، قدردانی و ارج نهادن به مقام شهدا وظیفه تمامی اقشار جامعه است.

وی افزود: اقتدار امروز کشور ایران در دستان مردم و خدمتگزاران این سرزمین است؛ چه آنان که در میدان‌های مختلف خدمت‌رسانی فعالیت دارند و چه برادران سپاهی و ارتشی که با ایثار خود امنیت و آرامش کشور را تأمین می‌کنند. ما قدردان همه این بزرگواران هستیم و امنیت کنونی را مرهون فداکاری‌های آنان می‌دانیم.

همدلی، یک‌دلی و هم‌رنگی ایرانیان ستودنی است

سالاری گفت: جامعه کلیمیان نیز دوشنبه‌شب این هفته در موکب‌های سطح شهر حضور خواهند داشت تا با عرض ادای احترام به شهیدان و اعلام همبستگی خود، نقش مؤثر خود را در این حرکت ملی نشان دهند.

رئیس انجمن کلیمیان شیراز افزود: تاریخ گواه آن است که هرگاه ملت ایران با سختی‌ها و چالش‌های بزرگ مواجه شده، همبستگی و اتحاد میان مردم بیش از پیش افزایش یافته است. امروز نیز این همدلی، یک‌دلی و هم‌رنگی ایرانیان در سراسر کشور واقعاً ستودنی است.

سالاری در پایان تأکید کرد: در کوچه‌ها و خیابان‌ها به‌روشنی دیده می‌شود که مردم ایران، با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، در مسیر پاسداری و نگهبانی از خاک و عزت میهن اسلامی گام برمی‌دارند.

جامعه یهودیان ایران بخشی جدایی‌ناپذیر از ایران است

کامران سبِلِرُخ از اعضا شورای روحانیت انجمن کلیمیان شیراز در حاشیه حضور خود در مزار شهدای «جنگ ماه رمضان»، در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد که جامعه یهودیان ایران همواره خود را بخشی جدایی‌ناپذیر از ملت ایران دانسته و وفاداری خود را در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده است.

وی با یادآوری نقش یهودیان در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، گفت: همان‌طور که در جنگ تحمیلی از جان، مال و زندگی خود گذشتیم و وفاداری‌مان را به کشور، ملت عزیزمان و رهبرمان با شهیدانی که تقدیم کردیم، به اثبات رساندیم، امروز نیز با همان باور در کنار ملت ایران هستیم.

سبِلِرُخ با اشاره به مفهوم وطن‌دوستی افزود: وطن یعنی جزئی از تن. ما شاید سعادت شهادت نداشتیم، اما شهدایی که جسم خود را برای وطن هدیه کردند، افتخارشان فقط متعلق به خودشان نیست، بلکه افتخار همه ملت ایران است که چنین فرزندانی را تربیت کرده‌اند؛ فرزندانی که از جان خود گذشتند تا کشور امنیت و آسایش داشته باشد.

دین برای صهیونیسم جایگاهی ندارد

عضو شورای روحانیت انجمن کلیمیان شیراز حضور امروز اعضای جامعه یهودیان در مزار شهدا را «ادای دین» به جان‌باختگان دانست و ادامه داد: امروز آمده‌ایم تا نشان دهیم پشت شهدای‌مان هستیم و راهشان را ادامه می‌دهیم. امیدواریم این حضور، ذهنیت اشتباهی را که برخی افراد دارند و یهودیت را با صهیونیسم یکی می‌دانند، اصلاح کند، چون یهودیت کاملاً متفاوت از سر صهیونیسم است.

وی همچنین به حمله اخیر به کنیسه بزرگ یهودیان در تهران اشاره کرد و افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا در تهران کنیسه یهودیان را مورد حمله قرار دادند. این نشان می‌دهد که برای آنها دین جایگاهی ندارد. مجموعه‌ای که دین در آن نقشی ندارد، نمی‌تواند مدعی پرچمداری یک دین باشد.

حضور دیرینه جامعه یهودیان در ایران

سبِلِرُخ با ابراز انزجار از رفتار صهیونیست‌ها گفت: اگر یهودیت آن چیزی است که صهیونیست‌ها نشان می‌دهند، من از چنین یهودیتی بیزارم. یهودیت یعنی عشق، محبت و دوست داشتن.

عضو شورای روحانیت انجمن کلیمیان شیراز همچنین با اشاره به حضور دیرینه جامعه یهودیان در ایران افزود: ما ۲۶۰۰ سال است در ایران زندگی می‌کنیم. با وجود تمام تبلیغات رژیم صهیونیستی برای مهاجرت یهودیان به سرزمین تحت کنترل خود، ما که با تربیت ایرانی و حتی اسلامی بزرگ شده‌ایم، در کنار ملت‌مان مانده‌ایم و هیچ‌گاه خود را جدا از ملت ایران ندانسته‌ایم و نخواهیم دانست.