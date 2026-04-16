به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه ذوالقدری با اشاره به جانفشانی ۱۹ بانوی شهید استان فارس در جریان «جنگ تحمیلی رمضان»، بر ضرورت همکاری تمامی دستگاههای اجرایی برای گرامیداشت شایسته این روز و تجلیل از دختران شهدا و ایثارگران تأکید کرد.
وی با تبریک پیشاپیش روز دختر، به تشریح رویکرد برنامههای امسال پرداخت و اظهار داشت: برنامههای روز دختر سال جاری با تمرکز بر نقشآفرینی دختران در صیانت از مرزهای اعتقادی و وطنی، در قالب پویشهای فرهنگی، نمایشگاهها، اجتماعات مردمی و آیینهای گرامیداشت دختران شهدا با همکاری دستگاههای اجرایی در سطح استان و شهرستانها برگزار میشود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس با تمجید از روحیه حماسی دختران ایرانی تصریح کرد: دختران عزیز ما همواره ثابت کردهاند که در هر شرایطی برای دفاع از وطن آمادهاند و حضوری پررنگ و مؤثر دارند.
ذوالقدری گفت: در ایام جنگ رمضان، شاهد بودیم که چگونه عشق به میهن، دختران دانشآموز، دانشجو، هنرمند و ورزشکار را داوطلبانه پای کار آورد و این عزیزان در کنار یکدیگر در میدان دفاع از وطن خوش درخشیدند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای زن استان خاطرنشان کرد: امسال برنامههای روز دختر به یاد و نام ۱۹ بانوی شهید استان فارس که در جریان جنگ تحمیلی سوم جان خود را فدا کردند، مزین شده است تا الگویی راستین از ایثار و وطندوستی برای نسل جوان ترسیم شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس در پایان، ضمن دعوت از نهادهای متولی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مناسبت، ابراز امیدواری کرد که تمامی دستگاههای اجرایی استان با اهتمام ویژه، ظرفیتهای خود را برای تجلیل شایسته از جایگاه دختران و ترویج فرهنگ وطندوستی، شجاعت، ایثار و شهادت به کار گیرند.
