https://mehrnews.com/x3bR55 ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کد مطلب 6804584 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۶ طنین نوای «حیدر حیدر» در تجمع شبانه میاندوآب ارومیه- مردم میاندوآب با تجمع شبانه و طنین نوای حیدر حیدر، با رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی تجدید میثاق کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6804584 کپی شد مطالب مرتبط «رویشهای جوان» در شبهای اقتدار را قدر بدانیم؛ شبههافکنی ممنوع شناسایی ۲۳ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خرمآباد یاسوجیها در ۲۹ فروردین زادروز رهبر شهید را تبریک گفتند ملت ایران پیروز قاطع جنگ تحمیلی سوم است اجتماع مردم قروه در حمایت از نیروهای مسلح و نظام اسلامی برچسبها فرمانداری میاندوآب بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
