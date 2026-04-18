به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی نقوی شامگاه شنبه در چهل و نهمین شب حضور مردم این شهرستان لنگرود در سوگ رهبر شهید، اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمودند هر جمعی از شیعیان ما که میانشان ذکر خدا و حق باشد، ابلیس برای ورود به آن جمع دست به کار می‌شود.

امام جمعه لنگرود با تأکید بر اینکه باید هوشیار باشیم که شیطان نتواند در صفوف مؤمنان شکاف ایجاد کند، تصریح کرد: هر کلامی که موجب تفرقه و اختلاف میان ملت عزیز شود، در مسیر یاری جبهه باطل است.

وی افزود: این هوشیاری، مطالبه ما از خودمان است و در وهله دوم است که باید از مسئولان انتقام خون شهدا را مطالبه کنیم.

حجت‌الاسلام نقوی با بیان اینکه تا انتقام کامل از رژیم صهیونیستی، دشمن را رها نخواهیم کرد، اذعان داشت: مطالبه دیگر مردم، حفظ موقعیت تثبیت شده و قانونی ما در تنگه هرمز است.

وی خاطرنشان کرد: مطالبه سوم ما مردم از مسئولان، توجه به پیام‌هایی است که منتشر می‌کنند؛ این پیام‌ها نباید به گونه‌ای باشد که زبان دشمن را دراز کند.

امام جمعه لنگرود با اشاره به ادعای پوچ آمریکا در خصوص محاصره دریایی ایران، بیان داشت: این ادعای پوچ، کارآمدی و امکان اجرا ندارد و این ادعا شکست خورده است.

وی در پایان عنوان کرد: از همه مردم بابت حضور پرشوری که دارند تشکر می‌کنم. خداوند متعال ان‌شاءالله پیروزی و نصرت خود را نصیب جبهه حق و ایران اسلامی بفرماید.