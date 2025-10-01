سربازان امروز تداوم بخش مسیر سنگرسازان دیروز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم بهزاد پرتوی خاقان عصر چهارشنبه در ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان مرکزی که در اراک برگزار شد، اظهار کرد: صدامیان در تابستان سال ۱۳۵۹ با تبلیغات گسترده و حملات هوایی سنگین وارد میدان شدند، اما محاسباتشان نادرست از آب درآمد.

فرمانده گروه ۹۹ پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: ملت ایران توانست نقشه‌های متجاوزان را ناکام بگذارد و اجازه ندهد اهداف آنان محقق شود، صدام با غرور ادعا کرده بود که خوزستان را ظرف یک روز و تهران را طی شش روز فتح می‌کند، اما این خیال خام هیچ‌گاه تحقق نیافت و در همان روزهای نخستین جنگ صدها فروند هواپیمای دشمن آسمان کشور را هدف قرار دادند، اما پاسخ قاطع و عملیات‌های آفندی و تدافعی نیروهای ایرانی، تمامی برنامه‌ها و معادلات آن‌ها را برهم زد.

وی با بیان اینکه شهدا برگزیدگان ملت ایران هستند، افزود: نباید در ادبیات ما جدایی میان مردم و شهدا شکل بگیرد، چرا که شهدا و پیشکسوتان همواره در کنار مردم و ملت بوده و خواهند بود و امروز نیز بخش بزرگی از آموزش‌ها و استراتژی‌های دفاعی برگرفته از تجربه‌های دوران دفاع مقدس است.

فرمانده گروه ۹۹ پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش با اشاره به اهمیت انتقال این تجربه‌ها به نسل‌های جدید خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با عملیات روانی، باورهای جوانان را هدف قرار دهند و این وظیفه ما است که امروز با ایستادگی در برابر این ترفندها، آموزه‌های دفاع مقدس را زنده نگه داریم.

وی به نقش یگان‌های پدافند هوایی در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در ۱۲ روز جنگ تحمیلی اخیر، این یگان‌ها موفق به انهدام تجهیزات بسیاری از دشمن شدند و مستندات این موفقیت‌ها به ستاد ارائه شده است.

وی تصریح کرد: سربازانی که در کنار رادارها و سامانه‌های موشکی وظیفه جست‌وجو و مقابله با تهدیدات را برعهده داشتند، با شناخت دقیق موقعیت دشمن و شجاعت در عمل، افتخارآفرین شدند و شایسته است به فداکاری آنان ادای احترام شود.

وی اظهار کرد: نسل امروز ادامه‌دهنده راه همان دلاوران دوران دفاع مقدس است و جای افتخار دارد که نیروهای کنونی همان روحیه را دارند، بنابراین نباید اجازه داد جنگ نرم و تهاجم فرهنگی باور جوانان را خدشه‌دار کند و لازم است خانواده‌ها، مسئولان فرهنگی و آموزشی با جدیت در مسیر آموزش و تقویت اعتقادات نسل جدید گام بردارند.