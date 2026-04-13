شالیزارهای مازندران جان گرفتند؛ فصل کشت در سایه بیم و امید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دشت‌های سرسبز مازندران، فصل تازه‌ای از تلاش و زندگی در شالیزارها آغاز شده است. زمین‌هایی که ماه‌ها در انتظار آب و گرمای خورشید بودند، این روزها با صفی منظم از نشاهای سبز، رنگ حیات به خود گرفته‌اند.

کشاورزان مازندرانی، سال‌هاست که با طلوع آفتاب، کار خود را در میان گل‌ولای شالیزارها آغاز می‌کنند؛ جایی که هر نشا، امیدی برای برداشت و هر وجب زمین، سرمایه‌ای برای آینده خانواده‌هاست.

صدای کار، حرکت ماشین‌های نشاکار و گام‌های استوار کشاورزان، حکایت از شروع یکی از مهم‌ترین فصل‌های کشاورزی در شمال کشور دارد.

همزمان با آغاز بهار، شالیزارهای مازندران بار دیگر صحنه تلاش کشاورزانی شده که تولید برنج را با امید به برداشت مطلوب آغاز کرده‌اند؛ فصلی که در کنار شرایط مناسب آبی، با چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌ها و تأمین نهاده‌ها همراه است.

با آغاز روزهای معتدل بهاری، زمین‌های کشاورزی مازندران به‌ویژه شالیزارها، وارد یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مراحل خود شده‌اند. نشاهای سبز برنج در ردیف‌هایی منظم در دل خاک و آب جای گرفته‌اند و صدای فعالیت کشاورزان و ماشین‌آلات، نویدبخش شروع دوباره چرخه تولید در این خطه است.

در بسیاری از مناطق استان، عملیات آماده‌سازی زمین، بذرپاشی و انتقال نشاها با سرعت قابل توجهی در حال انجام است. شرایط مناسب بارندگی در ماه‌های گذشته، وضعیت منابع آبی را نسبت به برخی سال‌های قبل بهبود بخشیده و همین مسئله، امیدواری کشاورزان را برای یک فصل زراعی مطلوب افزایش داده است.

نگرانی کشاورزان از افزایش هزینه‌های تولید

علی بخشی یکی از کشاورزان میاندورود باسابقه منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: امسال از نظر تأمین آب شرایط نسبتاً خوبی داریم و نگرانی کمتری نسبت به کم‌آبی وجود دارد، اما هزینه‌های تولید به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و کار را برای کشاورزان سخت‌تر کرده است.

وی با اشاره به میزان تولید در زمین خود ادامه می‌دهد: در زمینی حدود ۱۵ هزار متر مربع فعالیت می‌کنیم و بخشی از آن را به رقم طارم هاشمی اختصاص داده‌ایم که از حدود ۳ هزار متر آن، نزدیک به ۱۸۰۰ کیلوگرم برنج برداشت می‌شود. تلاش ما این است محصولی با کیفیت تولید کنیم که مورد پسند مصرف‌کننده باشد.

استفاده از ماشین های نشاکار افزایش یافته است

محمدی کشاورز دیگری که در حال نظارت بر عملیات نشاکاری است نیز به تغییر روش‌های کشت اشاره می‌کند و می‌گوید: استفاده از ماشین‌های نشاکار در سال‌های اخیر بسیار بیشتر شده است، چرا که تأمین نیروی کار دشوار و هزینه دستمزدها بالا رفته است.

وی می‌افزاید: در گذشته برای نشاکاری به تعداد زیادی کارگر نیاز داشتیم، اما اکنون با یک دستگاه می‌توان در مدت زمان کوتاه‌تری کار را انجام داد و هزینه‌ها را کاهش داد، هرچند همچنان فشار هزینه‌های دیگر پابرجاست.

با وجود بهبود نسبی در برخی زیرساخت‌ها، دغدغه تأمین نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه کود، همچنان از مهم‌ترین نگرانی‌های شالیکاران محسوب می‌شود؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد نهایی محصول دارد.

در همین ارتباط، هادی باقری معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: امسال برنامه‌ریزی برای کشت حدود ۲۲۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان انجام شده است.

کشت ارقام محلی ادرحال افزایش است

وی ادامه می‌دهد: در کنار ارقام بومی، کشت ارقام پرمحصولی مانند ندا، نعمت، فجر و شیرودی نیز در حال افزایش است، زیرا این ارقام عملکرد بیشتری نسبت به ارقام محلی دارند و می‌توانند بخشی از نیاز بازار را بهتر تأمین کنند.

باقری با اشاره به تأمین نهاده‌ها می‌گوید: بیش از ۶۰ درصد کود مورد نیاز پیش از آغاز سال جدید توزیع شده و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین و توزیع مابقی نیز انجام شده است تا کشاورزان در طول فصل کشت با کمبود مواجه نشوند.

وی تأکید می‌کند: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی این است که فرآیند تأمین نهاده‌ها به‌موقع انجام شود تا کشاورزان بتوانند بدون وقفه عملیات داشت را انجام دهند.

برنامه های حمایتی دولت از کشاورزان

در ادامه، ابراهیم تولایی معاون استاندار مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد استان اظهار می‌کند: تولید برنج یکی از مهم‌ترین مزیت‌ها و برندهای مازندران است و حمایت از این بخش به‌صورت جدی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

وی می‌افزاید: برنامه‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین بذر، نهاده‌ها، آموزش‌های فنی و همچنین پشتیبانی در مراحل داشت و برداشت دنبال می‌شود.

تولایی ادامه می‌دهد: هدف اصلی، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری است تا کشاورزان بتوانند با انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و تولید نیز از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد.

وی تصریح می‌کند: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از کشاورزان انجام شده و تلاش بر این است که موانع پیش‌روی تولید به حداقل برسد.

۷۰ درصد کشت برنج مکانیزه است

همچنین اسدالله تیموری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت کشت در استان می‌گوید: بخش قابل توجهی از اراضی شالیزاری تاکنون شخم و شیار شده و عملیات کاشت در سطح گسترده در حال انجام است.

وی می‌افزاید: در حال حاضر بین ۷۰ تا ۷۴ درصد کشت برنج در استان به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت عملیات دارد.

تیموری ادامه می‌دهد: مکانیزاسیون علاوه بر کاهش وابستگی به نیروی کار، موجب استفاده بهینه از منابع آب و نهاده‌ها می‌شود و در افزایش بهره‌وری تأثیر قابل توجهی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به شرایط مناسب منابع آبی اظهار می‌کند: با توجه به ذخایر موجود در آب‌بندان‌ها و بارندگی‌های مناسب، پیش‌بینی می‌شود امسال سطح زیر کشت به بیش از ۲۲۰ هزار هکتار برسد.

وی همچنین درباره الگوی کشت می‌گوید: گرایش به سمت ارقام پرمحصول در حال افزایش است، به‌ویژه در مناطقی که امکان کشت دوم وجود ندارد، این ارقام می‌توانند بازدهی بهتری برای کشاورزان داشته باشند.

مازندران با تولید سالانه حدود ۹۵۰ هزار تن برنج سفید، جایگاه نخست تولید این محصول راهبردی را در کشور در اختیار دارد و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند.

با آغاز فصل کشت، نگاه‌ها به ماه‌های آینده و زمان برداشت دوخته شده است؛ زمانی که نتیجه تلاش ماه‌ها کار در شالیزارها مشخص می‌شود. کشاورزان امیدوارند با حمایت‌های مؤثر و شرایط مساعد، محصولی باکیفیت و پربار برداشت کنند، هرچند همچنان دغدغه‌هایی مانند هزینه‌های تولید و نوسانات بازار، سایه خود را بر این تلاش‌ها حفظ کرده است.