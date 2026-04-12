آغاز نشاکاری مکانیزه برنج در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نشاکاری مکانیزه برنج کشور صبح یکشنبه در شهرستان میاندورود و در روستای دارابکلا برگزار شد.

این مراسم با حضور اسدالله تیموری‌یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این آیین، مسئولان با اشاره به اهمیت توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، اجرای طرح‌های نوین در حوزه تولید برنج را یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت بهینه منابع عنوان کردند.

اسدالله تیموری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در حاشیه این مراسم با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در ارتقای تولید، اظهار کرد: استفاده از روش‌های مکانیزه در کشت برنج، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و نیروی انسانی، موجب افزایش کیفیت محصول و کاهش ضایعات خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه مازندران به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید برنج کشور، افزود: توسعه مکانیزاسیون می‌تواند نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.

در ادامه این مراسم، برخی از مسئولان حاضر نیز با تأکید بر لزوم حمایت از کشاورزان، بر تداوم برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی تأکید کردند.

آیین نشاکاری مکانیزه برنج هر ساله با هدف ترویج استفاده از فناوری‌های نوین و افزایش سطح زیرکشت مکانیزه در استان‌های شمالی کشور برگزار می‌شود.