۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

سی‌ان‌ان: شاهد تحول بی‌سابقه در مواضع آمریکایی‌ها مقابل اسرائیل هستیم

شبکه سی ان ان از به وجود آمدن یک تحول بی سابقه در موضع گیری آمریکایی ها در قبال رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان با انتشار یک گزارش تحلیلی تاکید کرد، یک تحول ریشه ای و بی سابقه در مواضع رأی دهندگان حزب دموکرات آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی به وجود آمده و اجماع منفی، به ویژگی غالب داخل این حزب با گرایش های مختلف سیاسی آن تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، پیشتازی یکی از نامزدها با اصلیت عربی به نام عبدال سید در رقابت های انتخاباتی برای تصاحب کرسی ایالت میشیگان در مجلس سنای آمریکا یکی از نشانه های بازر این تحول است.

شکافی که سابق بر این در حزب دموکرات آمریکا در خصوص حمایت یا عدم حمایت از رژیم صهیونیستی وجود داشت اینک به یک موضع یکپارچه علیه تل آویو تبدیل شده است.

این دیدگاه منفی نه تنها میان جوانان بلکه در میان بزرگ سالان نیز دیده می شود. این کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی نشان می دهد پروژه صهیونیست ها در آمریکا در بن بست بزرگی قرار گرفته و آینده روابط ۲ جانبه را با چالش های جدی رو به رو می کند.

