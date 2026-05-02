جزئیات پرداخت مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، آخرین وضعیت پرداخت مطالبات موسسات و مراکز طرف قرارداد با این سازمان را تشریح کرد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت مطالبات این سازمان گفت: ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز و موسسات طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در هفته جاری پرداخت می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: این پرداخت مشمول مراکز دولتی و غیردولتی اعم از خدمات بستری در بیمارستان ها و خدمات سرپایی مانند داروخانه ها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مبالغ پرداختی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۵ و به صورت علی الحساب می باشد تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده به محض وصول اسناد مالی مراکز ۶۰ درصد مبالغ آن هر ماه بلافاصله پرداخت می گردد.

رضایی ادامه داد: مطالبات معوق سال ۱۴۰۴ مراکز طرف قرارداد بالغ بر ۹۰ همت است که خوشبختانه با پیش بینی های انجام شده در قانون بودجه ۱۴۰۵، در تلاش هستیم در حداقل زمان مقدمات نقد شوندگی آن را فراهم و نسبت به پرداخت آن به مراکز اقدام کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در راستای تامین منابع مورد نیاز سازمان بیمه سلامت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تلاش های ارزنده ای داشتند و با پیگیری های مستمر وی، امیدواریم مصوبات دولت هرچه سریعتر اجرایی شده و بخش قابل توجهی از کمبود منابع حوزه سلامت جبران شود.