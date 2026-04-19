رمز رسیدن به پیروزی، حفظ انسجام و اتحاد مقدّس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی شب شنبه در اجتماع مردم ولایتمدار بهاباد که در میدان شهدای این شهر برگزار شد، در سخنانی ضمن تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و ولادت باسعادت حضرت علی ابن موسیالرضا (ع)، روز دختر و دهه کرامت، به حضور مردم در تجمعات شبانه اشاره کرد و اظهار داشت: قدر این حضورها را بدانیم و خسته نشویم. بله، چهل و نه شب گذشته و شاید پنجاه شب هم بشود، ولی وظیفهی ماست که هر شب برای یک یا دو ساعت در این اجتماعات شرکت کنیم. با شور، با دل و با عشق بیاییم. همانطور که گفتهام: وقتی به خانه برگشتید، سجدهی شکر به جای آورید و بگویید: خدایا شکرت که امشب هم در سرزمین امام زمان (عج) ایستادم، در کنار مردمم.
امام جمعه بهاباد با تأکید بر اینکه هرچه این تجمعات باشکوهتر برگزار شود، به همان اندازه به پیروزی نزدیکتر خواهیم شد افزود: نباید دلسرد شویم. آیندهی این نبرد، با همه سختیها و رنجهایی که ممکن است داشته باشد، به لطف الهی چیزی جز پیروزی نخواهد بود.
ابراهیمی ادامه داد: بدانید مهمترین فتنهی دشمن در این جنگ، موشک یا حملهی هوایی نبود؛ بلکه قصد داشت با ایجاد آشوب و جنگ داخلی، کشور را از درون تضعیف کند. اما همین اجتماعات و حضور مردم، آن فتنه را در نطفه خاموش کرد.
وی به بازگشایی تنگه هرمز اشاره کرد و با بیان اینکه اگر هم در آینده بازگشایی تنگه هرمز ادامه یابد، تحت همان شرایط قبلی خواهد بود گفت: کشورهای متخاصم با نظام اسلامی، تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی ایران را نپذیرند، اجازه استفاده از این تنگه را نخواهند داشت. اگر این شروط پذیرفته شود، آنگاه موضوع اجرا، پرداخت خسارات و نظارت جمهوری اسلامی ایران بهویژه نیروی دریایی سپاه بر همه امور مطرح میشود؛ آن هم صرفاً در حوزههای غیرنظامی، آنگونه که نظام صلاح بداند.
امام جمعه بهاباد بیان کرد: در موضوع تنگه هرمز نیز باید واقعبین بود. برخی از کشورها با ما متخاصم نیستند و در درون خود ضعفهای اقتصادی دارند. بسیاری از کشورها در این ایام التماس کردند تا مسیر باز شود، چون کالاها و محصولاتشان در کشورشان کمیاب شده بود. ما در تصمیمگیریها باید همه جوانب را در نظر بگیریم و تنها از منظر یکجانبه اقدام نکنیم.
وی به محاصره دریایی دشمن و بدعهدیهایش اشاره کرد و افزود: ما نباید بدبین باشیم. در ماجراهای اخیر دیدید که دوباره آمریکا عهدشکنی کرد؛ در آنچه خودشان «محاصره دریایی» مینامیدند که به تعبیر دقیقتر دزدی دریایی بود، رفتار دوگانه نشان دادند. با این حال، نظام ما با قدرت و تدبیر مسیر خود را ادامه داد.
امام جمعه بهاباد افزود: امروز حتی وزیر امور خارجهمان، که خود در بطن ماجراست، برخی ابهامات را برطرف کرده است. در حوزههایی که اتفاقاتی رخ داده، همه دیدیم دشمنان در نهایت به التماس افتادند و خواستار آتشبس شدند. جمهوری اسلامی ایران زمانی این درخواست را پذیرفت که آنها شرایط اولیه کشورمان را قبول کردند. گفتند «چشم، بیایید گفتوگو کنیم»، و زمانی که آن شروط پذیرفته شد، بحث خسارات و مسائل دیگر نیز مطرح شد؛ اینگونه نیست که ساده بتوان از کنار آن گذشت.
وی با بیان اینکه ضربهی مهلکی که اگر قرار باشد در این جنگ متحمل شویم، از ناحیهی تفرقه و جدایی خواهد بود تصریح کرد: بزرگترین خطر برای ما افتراق و دوری از یکدیگر است. ما از تفرقه آسیب میبینیم، نه از دشمن خارجی.
امام جمعه بهاباد به جنگ رسانهای و روانی دشمن در بین مردم اشاره کرد و افزود: سختتر از جنگ نظامی که در آن قرار داریم و تبعاتی که به دنبال دارد، جنگ رسانهای است؛ جنگی که هدف اصلی آن بازی کردن با روح و روان افراد و جامعه است.
وی ادامه داد: دشمن در این جنگ رسانهای به دنبال دلسرد کردن مردم از آینده، از نتایج جنگ و نادیدهگرفتن نقاط عزتی است که ملت ایران در این جریان به دست آورده است؛ در مقابل، یک نقطهضعف کوچک را بزرگنمایی و برجسته میکنند. این جنگ رسانهای، به تعبیری، سختتر از جنگ نظامی است و امروز ذهن و فکر انسانها هدف تیرهای رسانهای دشمن قرار گرفته است.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه ترک نکردن میدانها و حضور جمعی از ضروریات است افزود: برکت اجتماع و کنار هم بودن، و همچنین برکت شعارهایی که در این تجمعات داده میشود، امید به آینده را در دلها زنده نگه میدارد. هرچند در برخی شهرها این تجمعات شاید کمرنگتر باشد، اما بهطور کلی در سراسر کشور برگزار میشود و در میان شهرهای استان، بهاباد از نظر حضور مردم واقعاً نمونه است.
وی در پایان اظهار داشت: حتی کشورهای منطقه که ادعای قدرت نظامی دارند نیز باور نمیکنند که ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران اینگونه در مقابل فشارها ایستاده است. برگهای برندهای که در هفتههای اخیر آشکار شده، از جمله قدرت دفاعی و شکار برخی تجهیزات پرنده، نشان داد توانایی نظامی دشمن در بسیاری زمینهها زیر سؤال رفته است.
