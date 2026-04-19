به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور دویستوچهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مناسبتهای اخیر اظهار کرد: روز گذشته، ۲۹ فروردین، همزمان با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سالروز ولادت رهبری شهید، این مناسبتها گرامی داشته شد. وی همچنین دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یادآور شد و آن را فرصتی برای قدردانی از تمامی نیروهای مسلح از ارتش و سپاه گرفته تا نیروی انتظامی، بسیج و سایر مجموعههایی دانست که برای اقتدار کشور تلاش میکنند.
رئیس شورای شهر، میلاد حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها و روز دختر را نیز گرامی داشت.
نورصالحی در ادامه با اشاره به شرایط اخیر کشور توضیح داد: قرار بود به دلیل احتمال برگزاری انتخابات شورای اسلامی در هفته آینده، جلسهای برگزار نشود، اما با توجه به تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تعویق انتخابات و با نظر استاندار، امروز جلسهای با حضور استاندار و جمع محدودی از مدیران شهری برگزار شد تا از گروههایی که در ایام «جنگ رمضان» و دفاع مقدس سوم در خط مقدم خدماترسانی بودند، تقدیر شود.
به گفته وی، هرچند تعداد نیروهای فعال در این عرصه بسیار بیشتر از جمع حاضر است و باید مراسمی گستردهتر برای قدردانی از آنان برگزار شود، اما امروز بهصورت نمادین از مدیران کل هلالاحمر، پلیس، نیروهای جهادی، اورژانس و برخی مدیران شهرداری که در عملیاتها حضور مستمر داشتند، تجلیل شد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با اشاره به عملکرد مدیران استان گفت: چه در طول سال ۱۴۰۴ و چه در رخدادهای مرتبط با جنگ تحمیلی سوم، همگان مشاهده کردند که استاندار، فرماندار، شهردار و تیمهای عملیاتی بلافاصله در میدان حاضر میشدند و این حضور بهموقع موجب اطمینان خاطر مردم بود.
نورصالحی تأکید کرد: این تقدیر تنها نمونهای کوچک از وظیفه ماست و باید به مردم اصفهان یادآوری شود که تلاشها و جانفشانیهای این عزیزان دیده میشود و قدردانی از آنان یک ضرورت است. وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم آمادگی دستگاهها، امنیت و آرامش پایدار در استان برقرار بماند.
نظر شما