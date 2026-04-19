  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

نورصالحی: قدردان نیروهای خط مقدم خدمات‌رسانی هستیم

اصفهان-رئیس شورای شهر اصفهان بااشاره به رخدادهای اخیر و تعویق انتخابات شورا گفت:مدیریت شهری از مدیران دستگاه‌هایی که در «جنگ رمضان» و حوادث اخیر در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشتند، تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست‌وچهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مناسبت‌های اخیر اظهار کرد: روز گذشته، ۲۹ فروردین، همزمان با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سالروز ولادت رهبری شهید، این مناسبت‌ها گرامی داشته شد. وی همچنین دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یادآور شد و آن را فرصتی برای قدردانی از تمامی نیروهای مسلح از ارتش و سپاه گرفته تا نیروی انتظامی، بسیج و سایر مجموعه‌هایی دانست که برای اقتدار کشور تلاش می‌کنند.

رئیس شورای شهر، میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و روز دختر را نیز گرامی داشت.

نورصالحی در ادامه با اشاره به شرایط اخیر کشور توضیح داد: قرار بود به دلیل احتمال برگزاری انتخابات شورای اسلامی در هفته آینده، جلسه‌ای برگزار نشود، اما با توجه به تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تعویق انتخابات و با نظر استاندار، امروز جلسه‌ای با حضور استاندار و جمع محدودی از مدیران شهری برگزار شد تا از گروه‌هایی که در ایام «جنگ رمضان» و دفاع مقدس سوم در خط مقدم خدمات‌رسانی بودند، تقدیر شود.

به گفته وی، هرچند تعداد نیروهای فعال در این عرصه بسیار بیشتر از جمع حاضر است و باید مراسمی گسترده‌تر برای قدردانی از آنان برگزار شود، اما امروز به‌صورت نمادین از مدیران کل هلال‌احمر، پلیس، نیروهای جهادی، اورژانس و برخی مدیران شهرداری که در عملیات‌ها حضور مستمر داشتند، تجلیل شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با اشاره به عملکرد مدیران استان گفت: چه در طول سال ۱۴۰۴ و چه در رخدادهای مرتبط با جنگ تحمیلی سوم، همگان مشاهده کردند که استاندار، فرماندار، شهردار و تیم‌های عملیاتی بلافاصله در میدان حاضر می‌شدند و این حضور به‌موقع موجب اطمینان خاطر مردم بود.

نورصالحی تأکید کرد: این تقدیر تنها نمونه‌ای کوچک از وظیفه ماست و باید به مردم اصفهان یادآوری شود که تلاش‌ها و جان‌فشانی‌های این عزیزان دیده می‌شود و قدردانی از آنان یک ضرورت است. وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم آمادگی دستگاه‌ها، امنیت و آرامش پایدار در استان برقرار بماند.

کد مطلب 6804831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها