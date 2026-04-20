ارائه بیش از ۲ هزار مشاوره در میزهای خدمت دادگستری لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در سخنانی با اشاره به دستاوردهای میزهای خدمت در سال ۱۴۰۴ در دادگستری لرستان، اظهار داشت: یکی از مأموریتهای اساسی قوه قضائیه، تحقق عدالت در سطح جامعه و افزایش رضایتمندی مردم از مجموعه قضایی است. ما در لرستان این سیاست را عملی و مردمی کردهایم تا عدالت در میان مردم جریان یابد و نه در پشت میزهای اداری محدود شود.
برگزاری ۱۸۹ میز خدمت در دادگستری لرستان
وی گفت: در سال ۱۴۰۴ با برگزاری ۱۸۹ میز خدمت در سراسر استان، زمینه ارتباط مستقیم بیش از هر زمان دیگری میان مردم و مسئولان قضایی را فراهم کرده است.
رئیسکل دادگستری لرستان، بیان کرد: برگزاری ۱۸۹ میز خدمت در شهرستانها و بخشهای مختلف، نشان از اهتمام جدی مجموعه قضایی استان به عدالت در دسترس دارد. بر اساس برنامهریزی انجامشده، این میزها بهصورت منظم، با حضور رؤسای دادگستریها، دادستانها و معاونان برگزار شدهاند.
حجتالاسلام شهواری، افزود: میز خدمت بستری برای تصمیمگیری میدانی، رفع فوری مشکلات، کاهش مراجعات تکراری و تقویت پاسخگویی دستگاه قضا به شمار میرود.
میز خدمت، عدالت را از اتاق اداری به دل جامعه آورده است
وی گفت: در فضای میزهای خدمت، چهارهزار و ۱۰۲ ملاقات مردمی انجام شده است. مردم از اقشار مختلف، اعم از روستایی، کارمند، کسبه یا خانوادههای درگیر دعاوی، فرصت یافتند تا بیواسطه مسائل خود را با مسئولان قضایی در میان بگذارند.
رئیسکل دادگستری لرستان، تأکید کرد: یکی از مهمترین فواید این ملاقاتها، شناسایی دقیق نیازهای واقعی جامعه و فاصلهگیری از گزارشهای غیرمستقیم است.
حجتالاسلام شهواری، ادامه داد: اگر مسئول قضایی مردم را از نزدیک نبیند، نمیتواند واقعیتهای اجتماعی را درک کند. میز خدمت، عدالت را از اتاق اداری به دل جامعه آورده است.
ارائه بیش از ۲ هزار مشاوره در میزهای خدمت
وی با اشاره به عملکرد آماری میزهای خدمت، گفت: در جریان این برنامهها، هزار و ۷۷ درخواست از سوی شهروندان مطرح و بررسی شده است. در پی این بررسیها، ۷۹۴ دستور قضایی از سوی مدیران و مقامات قضایی صادر گردیده است.
رئیسکل دادگستری لرستان، تصریح کرد: این ارقام نشان میدهد بیش از دو سوم درخواستها منجر به تصمیم و اقدام مشخص شده است؛ این یعنی کارآمدی واقعی و عینی، نه صرفاً همدلی و وعده.
حجتالاسلام شهواری، ادامه داد: در کنار رسیدگیهای رسمی، کارشناسان حقوقی و قضایی ما در میزهای خدمت دو هزار و ۴۹ مورد ارشاد و مشاوره تخصصی به مراجعان ارائه کردهاند. این مشاورهها بسیاری از مشکلات را در همان مرحله ابتدایی حل کرده و از طرح دعاوی غیرضروری جلوگیری نموده است.
ارتقای سواد حقوقی جامعه
وی تأکید کرد: یکی از محورهای مهم اینگونه خدمات، ارتقای سواد حقوقی جامعه است.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: پیشگیری آگاهانه از طرح دعاوی نادرست، بخشی جداییناپذیر از عدالتمحوری نوین است.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: در دادگستری لرستان در سالهای اخیر تلاش شده که عدالت را نه در کاغذ بلکه در رفتار مسئولان و عملکرد روزمره بتوان دید. میزهای خدمت ابزار تحقق همین هدف هستند: عدالت پاسخگو، مردمی و در دسترس.
وی تأکید کرد: این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد و در تمام حوزههای قضایی استان بهصورت منظم میزهای خدمت برگزار خواهند شد تا هر لرستانی بتواند بهسادگی صدای خود را به دستگاه عدالت برساند.
