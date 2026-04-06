۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

۴ مزدور به جرم ارسال اطلاعات به شبکه‌های معاند در مراغه دستگیر شدند

مراغه-دادستان عمومی و انقلاب مراغه، از دستگیری ۴ نفر مزدور داخلی و عوامل ارسال اطلاعات به شبکه‌های تروریستی و معاند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نعمتی روز دوشنبه با اعلام این خبر افژود: این مزدوران خودفروخته از مراکز آسیب دیده در حمله دشمن آمریکایی - صهیونی فیلمبرداری و به شبکه تروریستی و ضد ایرانی اینترنشنال ارسال می کردند.

وی اضافه کرد : این افراد توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان مراغه شناسایی و با دستور قضایی دستگیر شدند.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب مراغه: افراد دستگیر شده، اطلاعات محرمانه محل‌های تخریب شده را در گوشی خود ذخیره و به این شبکه صهیونیستی ارسال می‌کردند.

نعمتی در ادامه گفت: طبق قانون، جرم این مزدوران جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور های متخاصم بر علیه امنیت و منافع ملی است.

