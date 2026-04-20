واگذاری ۶۵ هکتار اراضی ملی سیستان‌ وبلوچستان برای ساخت نیروگاه خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام شهرکی گفت: با توجه به ظرفیت بالای سیستان و بلوچستان در تابش خورشیدی و ضرورت گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، مقدمات اجرای طرح نیروگاه خورشیدی در ماه گذشته نهایی شد.

مدیر امور اراضی استان سیستان و بلوچستان افزود: این طرح‌ها در شهرستان‌های زاهدان و سراوان با مجموع ظرفیت تولید ۴۳.۵ مگاوات برق و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق کمیسیون واگذاری طرح‌های غیرکشاورزی (ماده ۲۱) مورد تأیید قرار گرفته و اراضی مربوطه به آنها اختصاص یافته است.

شهرکی تصریح کرد: اجرای این نیروگاه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، نقش مهمی در تأمین پایدار برق مناطق کمتر برخوردار استان خواهد داشت.