۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

کشف بیش از ۲۷۵ هزار یورو و دلار تقلبی در الیگودرز

کشف بیش از ۲۷۵ هزار یورو و دلار تقلبی در الیگودرز

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی لرستان از کشف بیش از ۲۷۵ هزار یورو و دلار تقلبی در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پرتلاش انتظامی شهرستان الیگودرز، با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، از فعالیت مجرمانه فردی که اقدام به تهیه و توزیع ارزهای تقلبی می‌کرد، مطلع شدند.

با هماهنگی قضائی، عملیاتی غافلگیرانه و مقتدرانه در دستور کار قرار گرفت و مخفیگاه متهم مورد بازرسی قرار گرفت، در این اقدام، مقادیر قابل‌توجهی ارز تقلبی شامل ۲۲۵ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار کشف شد.

همچنین، تعدادی تجهیزات و اقلام ممنوعه که در راستای فعالیت‌های مجرمانه مورداستفاده قرار می‌گرفت نیز از مخفیگاه وی کشف، متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

