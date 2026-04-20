کشف بیش از ۲۷۵ هزار یورو و دلار تقلبی در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پرتلاش انتظامی شهرستان الیگودرز، با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، از فعالیت مجرمانه فردی که اقدام به تهیه و توزیع ارزهای تقلبی میکرد، مطلع شدند.
با هماهنگی قضائی، عملیاتی غافلگیرانه و مقتدرانه در دستور کار قرار گرفت و مخفیگاه متهم مورد بازرسی قرار گرفت، در این اقدام، مقادیر قابلتوجهی ارز تقلبی شامل ۲۲۵ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار کشف شد.
همچنین، تعدادی تجهیزات و اقلام ممنوعه که در راستای فعالیتهای مجرمانه مورداستفاده قرار میگرفت نیز از مخفیگاه وی کشف، متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
نظر شما