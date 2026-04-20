کشف بیش از ۲۷۵ هزار یورو و دلار تقلبی در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پرتلاش انتظامی شهرستان الیگودرز، با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، از فعالیت مجرمانه فردی که اقدام به تهیه و توزیع ارزهای تقلبی می‌کرد، مطلع شدند.

با هماهنگی قضائی، عملیاتی غافلگیرانه و مقتدرانه در دستور کار قرار گرفت و مخفیگاه متهم مورد بازرسی قرار گرفت، در این اقدام، مقادیر قابل‌توجهی ارز تقلبی شامل ۲۲۵ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار کشف شد.

همچنین، تعدادی تجهیزات و اقلام ممنوعه که در راستای فعالیت‌های مجرمانه مورداستفاده قرار می‌گرفت نیز از مخفیگاه وی کشف، متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.