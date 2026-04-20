به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری بقایی با اشاره به تحولات اخیر، اظهار داشت: ما در صحنه دیپلماسی تحولات زیادی داشتیم. تمرکز بر مذاکرات مرتبط با پایان جنگ بود.

حمله آمریکا به یک کشتی ایرانی نقض آتش بس است

وی در خصوص تهدید ترامپ برای حمله مجدد به زیرساخت‌های ایران و رویکرد ایران، گفت: درباره دور بعدی مذاکرات ما تصمیمی نداریم. درباره اصل موضوع شما یک بخشی از واقعیت پرتناقض موجود را اشاره کردید. اینکه امریکا همزمان با ادعای دیپلماسی رفتارهایی را انجام می‌دهد که به هیچ عنوان نشانگر جدیت در پیگیری یک روند دیپلماتیک نیست. از همان ابتدای اتش بس ما با بدعهدی و نق زنی امریکا مواجه شدیم. ابتدا گفتند لبنان بخشی از اتش بس نبوده در حالی که پاکستان تصریح داشت. بعد از ان که تفاهمی حاصل شد ما با اقدامات دریایی در تنگه هرمز شاهد بودیم. چند ساعت پیش حمله به یک کشتی کردند که نقض اتش بس است. این مصداق عمل تجاوزکارانه است. رفتار با گفتار هیچ سازگاری ندارد و صرفا بدگمانی ایران را نسبت به کل فرایند تشدید می‌کند. ایران با دقت و توجه به منافع ملی درباره ادامه مسیر تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.

فراموش نمی کنیم که آمریکا دو بار دیپلماسی را نقض کرد

سخنگوی‌وزارت خارجه در مورد احتمال حمله دوباره در حین مذاکرات، عنوان کرد: حتما ما نمی‌توانیم تجربه بسیار پر هزینه‌ای که در یک سال گذشته داشتیم را از یاد ببریم. حتی یک لحظه نمی‌توانیم فراموش کنیم که آمریکا دو بار دیپلماسی را نقض کرد.حتما همه اجزای ایران با تمام وجود هوشیارانه هر روندی را دنبال می‌کنند. ما در روندهای دیپلماتیک باید مراقب دسیسه‌های دشمن باشیم و این وظیفه عاقلانه تیم مذاکراتی و کل مجموعه حاکمیت است.

جامعه جهانی باید آمریکا و رژیم را پاسخگو کنند

بقائی درمورد حادثه برای کشتی‌ها در تنگه هرمز، عنوان کرد: اولا هر آنچه که در تنگه هرمز اتفاق می‌افتد تنها دلیل آن اقدام نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. تا قبل از ۹ اسفند تنگه هرمز ایمن و امن بود. جامعه جهانی باید آمریکا و رژیم را پاسخگو کنند، باید مراقب باشند جای خاطی و قربانی را عوض نکنند. دوما مراجع ما در حال بررسی هستند که آیا این حادثه از طرف ما بوده است یا خیر.

آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ به ماجراجویی دشمن

وی در مورد تمدید دوباره آتش‌بس، تصریح کرد: ما برای تأمین منافع ملی ایران قائل به ضرب الاجل و اولتیماتوم نیستیم. این جنگ را ما شروع نکردیم در خرداد و اسفند ۱۴۰۴ در دفاع از کیان ایران وارد عمل شده و اعلام کردیم تا هر زمانی که منافع ایران اقتضا کند به دفاع از خود ادامه می‌دهیم. اگر آمریکا و اسرائیل مرتکب ماجراجویی تازه شوند نیروهای مسلح ما با تمام توان آمادگی پاسخگویی را خواهند داشت.

بقائی در مورد پیشنهاد جدید آمریکایی‌ها به ایران، افزود: بعد از اینکه آمریکا در ابتدا یک طرح ۱۵ بندی ارائه کرد ما پیشنهاد خود را در قالب ۱۰ بند ارائه کردیم. براساس این بند و ملاحظات و نقطه نظرات طرف مقابل در اسلام آباد بحث‌های مفصلی صورت گرفت و ماحصل آنها تبدیل به نوعی بسته شد که در جریان سفر عاصم منیر به تهران مورد بررسی قرار گرفت. طبیعی است در روند مذاکراتی هر دو طرف نقطه نظرات خود را بیان کنند. اینکه از کلمه پیشنهاد جدید نام برده می‌شود کلمه جدیدی نیست چون مواضع ما خیلی روشن است و برخلاف طرف مقابل که مدام مواضعش را تغییر و خواسته‌هایش را عوض می‌کند و در سطح رسانه لفاظی‌های متناقضی بیان می‌کند در روندهای مذاکراتی ثابت قدم بودیم چون می‌دانیم چه مواردی مدنظرمان است و چه مواردی را نمی‌توانیم بپذیریم.مواضع ما معقول و منصفانه است و خیلی از مواردی که در رسانه‌ها درباره جزییات موضوع گفته شده گمانه زنی است و قابل تأیید نیست.

آمریکا در روند دیپلماتیک جدیت ندارد

وی درباره ادعای اعزام تیم آمریکایی به پاکستان و اعتماد به واشنگتن، ادامه داد: مبنای ما طبیعی است که اعتماد به آمریکا نیست، هیچ اعتمادی وجود ندارد. ما بر اساس منافع و مصالح خود تصمیم می‌گیریم. باید در هر روندی به نحوی عمل کنیم اهرم‌های خودمان تضمین کننده اجرا باشد. سفر مقامات آمریکا به خودشان مربوط است. ما نشانه‌های جدیت در آمریکا نمی‌بینیم.

سخنگوی‌دستگاه دیپلماسی در مورد پیشنهاد آمریکایی‌ها که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی به آن اشاره شده بود و در سفر عاصم منیر فرمانده ارتش آمریکا به ایران ارائه شد و اینکه آیا این بررسی‌ها پایان یافته است، گفت: بررسی‌ها ادامه دارد.

بقائی با اشاره به نقض آتش بس در لبنان گفت: طرف مقابل مدام بازی سرزنش را به سمت ایران محول می‌کند، به جای اینکه ایرادهای خودش را بیان کند. از همان ابتدای آتش بس آمریکا در اجرای جز مهم آن قصور محرز داشت. در این چند روز هم که قرار شد آتش بس در لبنان برقرار شود و تنگه هرمز باز شود، دیدیم که آمریکا محاصره دریایی ایران را ادامه داد. این‌ها گواه آن است که آمریکا در روند دیپلماتیک جدیت ندارد.

وی با اشاره به روابط با چین و روسیه در زمان جنگ، بیان کرد: ضامن امنیتی انحصاری ایران، مردم ایران هستند. در اینکه کشورها مسئولیت دارند تردیدی نیست و مسئولیت اعضای شورای امنیت بیشتر است. ما از اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه‌ای که ضد صلح بود تشکر می‌کنیم. در تماس مستمر با چین و روسیه هستیم و فکر می‌کنیم به نفع جامعه بین‌المللی است که آمریکا و رژیم را به خاطر قانون شکنی پاسخگو کنند.

بقائی درمورد پیش شرط‌های ایران، اظهار داشت: پیش شرط ما معقول است و بر اساس منافع ملی ایران است. ما مواجه‌ایم با نقض آتش بس در دوره‌ای که قرار بوده صورت گیرد. هم در لبنان و هم در محاصره دریایی ایران و هم تعرض به کشتی تجاری که نقض حقوق بین‌الملل است.

بقائی درمورد نقش ایران برای حل منازعه بین پاکستان و افغانستان، افزود: ایران کشوری صلح طلب است و تمایل قلبی ما این است که در منطقه پیرامونی صلح و ثبات برقرار شود، هر کمکی بتوانیم در خصوص دو کشور انجام دهیم دریغ نخواهیم کرد.

سخنگوی‌وزارت خارجه درمورد نشست چهارجانبه ترکیه عربستان، پاکستان، مصر و ترکیه‌و ادعاها درباره تنگه هرمز ، ادامه داد: تماس‌های ما با این کشورها ادامه دارد. درباره تنگه هرمز کاری که ایران انجام داده بر اساس حقوق بین‌الملل بوده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی از تنگه هرمز برای اجرای تجاوز استفاده کرد. در شرایط تعرض نظامی کشور ما مجاز است که واکنش نشان دهد. بخشی از تنگه هرمز جزو آب‌های سرزمینی ایران است و ایران یک اقدام دفاعی انجام داد. خیلی از کشورها متضرر شدند، بله ولی راهش این نیست که ایران را ملامت کنند. باید طرفی که عامل این وضعیت است را مخاطب قرار دهند.

برای حفاظت از دستاوردهایمان هر کاری که لازم باشد انجام می دهیم

وی درمورد اورانیوم غنی‌شده و انتقال آن به خارج از کشور، کفت: همانطور که جان ایرانیان برای ما ارزشمند و مقدس است هر آنچه به عنوان دارایی ایران محسوب می‌شود برای ما ارزشمند است و برای پاسداشت آن باید تلاش کنیم. بحث هسته‌ای و علم و دانشی که مبنای دستاوردهای هسته‌ای ایران بوده نمونه‌ای از تلاش ایرانی برای فتح قله‌های علمی است. حتما حفاظت از دستاوردهایمان چه در حوزه هسته‌ای و چه علمی و صنعت باید برای ما مهم باشد و برای آن هر کاری که لازم باشد انجام دهیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی دشمن در این مدت دانشگاه‌ و مراکز صنعتی ما بود و این نشان می‌دهد برای دشمن رفاه و پیشرفت ایرانیان موضوعی است که با آن مشکل دارند. هیچ وقت نه در این دوره از مذاکرات و نه در قبل، بحث انتقال اورانیوم به آمریکا به عنوان گزینه ما مطرح نبوده است.

بقائی درمورد خوشبینی به مذاکرات، افزود: ما قطعا خوشبین نیستیم، ما واقع‌بین هستیم. تجربه‌های ۶۰ سال اخیر ما را به شدت واقع‌بین کرده، در حد بدبینی مفرد نسبت به رویکردهای آمریکا. بدبینی به دشمن عین خرد ورزی است.

وی درمورد ادعای ترامپ درباره تماس تلفنی با ایران و لحن تندی که داشته است، افزود: اساسا چنین فرصتی برای کسی که بخواهد به هیأت نمایندگی ایران پرخاش کرده و داد بزند، نه فراهم شده و نه فراهم می‌شود.

تنها طرف میانجی ما در حال حاضر پاکستان است

بقائی درمورد میانجیگری مصر، عنوان کرد: تنها طرف میانجی ما در حال حاضر پاکستان است. کشورهای دیگر مساعی جمیله دارند و در تماس هستند ولی فعلا پاکستان این روند را دنبال می‌کند.حتما برای میانجی‌ها مهم است که اعتبارشان حفظ شود.خیانت به روند دیپلماتیک به این معناست که اعتبار طرف میانجیگر زیر سؤال می‌رود.

سخنگوی‌دستگاه دیپلماسی با اشاره به دلیل حضور ونس در مذاکرات و تردیدهای آمریکا، بیان کرد: در اینکه دعواهای داخلی آمریکا یکی از عوامل تعیین کننده در نوع رفتارهای آمریکاست تردیدی نیست. بخش بزرگی از جامعه آمریکا با اقدامات خلاف قانون دولتمردانشان مخالف هستند. گزارش‌های رسانه‌ای گواه این است که مسیر انتخاب شده را به نفع مردم آمریکا نمی‌دانند. آنچه که ما شاهدش هستیم رفتارها و سردرگمی مقامات آمریکاست. این یکی از مصائبی است که ما در یک سال اخیر در روندها شاهدش بودیم و ضربه به دیپلماسی زده است.

وی درباره تصویب قانون مدیریت تنگه هرمز در مجلس گفت: همه اجزای حاکمیت اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی به شیوه و روشی که تامین کننده منافع ملت باشد حتما تصمیم مناسب را اتخاذ می‌کنند. ما هم حتما این کار را دنبال خواهیم کرد.

وزارت خارجه هیچ اقدامی را بدون هماهنگی با نهادهای بالادستی انجام نمی‌دهد

وی با اشاره به توئیت عراقچی درخصوص تنگه هرمز، عنوان کرد: اصولا وزارت خارجه هیچ اقدامی را بدون هماهنگی با نهادهای بالادستی انجام نمی‌دهد، خصوصا در مورد موضوعاتی با این درجه اهمیت. جا دارد گلایه کرد از برخوردی که با این موضوع صورت گرفت. اینکه توئیت یک دولتمردی (ترامپ) که شهره به تناقض گویی است و یکی از روش‌هایش سوءاستفاده از پویایی داخل ایران است، بشود هجمه به دستگاه دیپلماسی، این را هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند تایید کند. بعد از اینکه آتش بس در لبنان اعلام شد قرار شد تعهدات دیگر اجرا شود. این توئیت هیچ تفاهم جدیدی نبود. این صرفا تایید بر این بود که ایران تعهداتش را حاضر است اجرا کند. بر اساس تفاهم بعد از آتش بس در لبنان قرار بود تردد کشتی‌های تجاری باز شود، اما عملا آمریکا این فرایند را مختل کرد.

بقائی در پاسخ به این سوال که اگر مذاکره‌ای انجام شود آیا ممکن است بحث موشکی ما مورد مذاکره قرار بگیرد؟ تصریح کرد: چطور این سؤال به ذهن شما خطور کرده است؟ ما درباره توانمندی‌های دفاعی خود اصلا گفت‌وگو نمی‌کنیم و موضوع گفت‌وگو نیست.

بقائی در مورد پیش شرط ایران برای عادی شدن شرایط تنگه هرمز، افزود: هر بحثی که درباره تنگه هرمز می‌کنیم باید زمینه شکل گیری این وضعیت را مدنظر قرار دهیم. قبل از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ مشکلی در تنگه هرمز وجود نداشت. مادامی که این وضعیت وجود داشته باشد نمی‌توان یکسویه درباره عادی شدن شرایط صحبت کرد. کشتی‌ها و صاحبان کالا و بیمه‌ها حاضر نیستند در این وضعیت عبور کنند. همچنین ما نباید اجازه دهیم این تجربه تلخ دوباره ایجاد شود. ایران به این نتیجه رسیده که برای امنیت لازم است پروتکلی برای تردد تصویب کند تا ایمنی این آبراه به نحو صحیح تامین شود.

فعلا در مورد اینکه دور بعدی مذاکرات باشد یا نباشد تصمیم گرفته نشده است

سخنگوی‌ وزارتخارجه در مورد عدم حضور ونس در مذاکرات احتمالی و رویکرد او در مذاکرات، بیان کرد: خودشان اعلام کردند که در حین مذاکرات به مقامات اسرائیلی گزارش می‌دادند. اجازه دهید درباره احتمالات نظر ندهم. آنچیزی که مشخص است این است که هیچ موضوعی که مرتبط با مذاکرات نباشد اجازه نمی‌دهیم حواس ما را از منافع ملی پرت کند. فعلا در مورد اینکه دور بعدی باشد یا نباشد تصمیم گرفته نشده است.

بقائی در مورد اظهارنظر یک مقام اماراتی درباره حمله ایران به کشورهای منطقه، تصریح کرد: ایران به هیچ عنوان هیچ دشمنی با کشورهای منطقه ندارد. آنچه که اتفاق افتاد دفاع ایران در برابر جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، خصوصا برخی از کشورها در امر جنایت به آنان کمک کردند. اینکه ما خودمان را به خواب بزنیم و فکر کنیم رژیم صهیونیستی حد و حدودی در سیطره طلبی رعایت می‌کند یک اشتباه تحلیلی مهلک است که پیامدش را همه منطقه خواهند دید.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به میزان فروش نفت ایران، افزود: ما از همه امکانات استفاده می‌کنیم برای اینکه بتوانیم فعالیت عادی صنعت نفت را ادامه دهیم و فروش نفت ادامه پیدا کند. دوستان در وزارت نفت پیگیر هستند.

وی در واکنش به دروغ‌های مقامات آمریکا درباره ایران، خاطرنشان کرد: فقط کار ما را هم ‌آسان می‌کند و هم دشوار. دشوار از این جهت که برخی رسانه‌ها حرف‌های آنها را جدی می‌گیرند و دستگاه دیپلماسی را مورد نقد قرار می‌دهند. حرف‌های مقامات آمریکایی آنقدر متناقض است که نشان می‌دهد حرف‌هایشان درباره ایران صداقتی ندارد.