ابلاغ سقف جدید قیمت بازار برق از ابتدای اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، وزارت نیرو ضوابط جدید سقف قیمت در بازار برق را ابلاغ کرد که بر اساس آن، این دستورالعمل از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

طبق این ابلاغیه، سقف قیمت بازار برق بر پایه چهار مؤلفه اصلی محاسبه می‌شود که شامل قیمت تبدیل انرژی معادل ۳۵۸۰ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت، هزینه سوخت نیروگاهی به میزان ۷۴۵ ریال برای هر کیلووات‌ساعت با فرض نرخ ۲۷۰۰ ریال برای هر واحد سوخت، حق‌الزحمه کارگزاری شرکت مدیریت شبکه برق ایران معادل ۲۰ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت و همچنین نرخ آمادگی برابر با ۳۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ظرفیت آماده در هر ساعت است.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، این فرمول با در نظر گرفتن مؤلفه‌های تبدیل انرژی، هزینه سوخت نیروگاهی و هزینه‌های کارگزاری تدوین شده و هدف آن افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان برق و تسهیل مدیریت شبکه در دوره اوج مصرف سال ۱۴۰۵ عنوان شده است.

در این گزارش آمده است که با اجرای این ضوابط، تولیدکنندگان برق و شرکت مدیریت شبکه برق ایران امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای معاملات برق و تأمین انرژی در بازار عمده‌فروشی خواهند داشت و فرآیند پرداخت حق‌الزحمه کارگزاری نیز به شکل شفاف و قانونی انجام می‌شود.

وزارت نیرو اعلام کرده است این اقدام در راستای افزایش کارایی بازار برق، ارتقای شفافیت در معاملات و حمایت از تولیدکنندگان انرژی انجام شده و می‌تواند به بهبود مدیریت مصرف و تنظیم بازار برق کشور در دوره اوج بار سال جاری کمک کند.