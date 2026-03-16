تداوم رونق معاملات برق در بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس داده های دفتر «مدیریت معاملات خارج از بازار برق»، بازارهای مرتبط با برق در بورس انرژی ایران تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴ روندی رو به رشد را تجربه کردهاند؛ بهگونهای که با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ تحمیلی و تهاجم ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، معاملات در بخشهای مختلف بازار برق با تداوم و پویایی همراه بوده است.
در همین راستا، از ابتدای راهاندازی بازار گواهی ظرفیت در سال ۱۳۹۸ تا پایان بهمن ۱۴۰۴، حجم کل معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت در بورس انرژی به ۲۷۶۳ مگاوات رسیده است. در این مدت ۱۳۳۷ معامله اوراق گواهی ظرفیت به ارزش ۱۰۲ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال انجام شده و حداکثر قیمت ثبتشده حدود ۱۰۶ میلیون ریال به ازای هر کیلووات بوده است.
همچنین تاکنون ۴۳۳ مشترک با قدرت بیش از ۵ مگاوات با مجموع ظرفیت ۵۵۰۳ مگاوات برای خرید اوراق گواهی ظرفیت به بورس انرژی معرفی شدهاند و در سمت عرضه نیز ۱۷۵۴ مگاوات گواهی ظرفیت قابل عرضه در بورس انرژی وجود دارد.
در بهمنماه ۱۴۰۴ نیز ۵۳ اوراق گواهی ظرفیت به حجم ۳۳ مگاوات و ارزش ۲۶۳۸ میلیارد ریال معامله شد که کمترین قیمت ثبتشده برای این اوراق ۷۸ میلیون ریال و بیشترین قیمت ۸۵ میلیون ریال به ازای هر کیلووات بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش، عملکرد بازار برق سبز نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، مجموع معاملات برق سبز در بورس انرژی از ابتدای راهاندازی این بازار در سال ۱۴۰۲ تا پایان بهمنماه سال جاری به بیش از ۲.۲ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن، حجم معاملات برق سبز ۱۳۰۵ میلیون کیلووات ساعت به ارزش ۷۶۸۶ میلیارد تومان و با متوسط قیمت ۵۸ هزار و ۹۰۵ ریال بر کیلووات ساعت ثبت شده است. برای تحویل بهمنماه ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۸۷ میلیون کیلووات ساعت انرژی به ارزش ۱۰۳۱ میلیارد تومان و با متوسط قیمت ۵۵ هزار و ۱۵۱ ریال بر کیلووات ساعت در تابلوی سبز بورس انرژی معامله شده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که سهم معاملات خارج از بازار برق ایران (شامل معاملات بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه) در بهمنماه ۱۴۰۴ به ۵۲ درصد از کل حجم معاملات برق کشور رسیده است. در این ماه مجموع معاملات خارج از بازار برق حدود ۱۴ میلیارد کیلووات ساعت بوده است.
از ابتدای سال جاری تا پایان بهمنماه نیز سهم معاملات خارج از بازار برق ۳۷ درصد از کل معاملات برق کشور معادل بیش از ۱۳۰ میلیارد کیلووات ساعت گزارش شده که از این میزان ۲۹ درصد مربوط به بورس انرژی و ۸ درصد مربوط به معاملات دوجانبه بوده است.
بر اساس این گزارش، حجم کل معاملات برق کشور از ابتدای سال جاری تا پایان بهمنماه ۳۵۲ میلیارد کیلووات ساعت و در بهمنماه بهتنهایی ۲۷ میلیارد کیلووات ساعت ثبت شده است.
کارشناسان معتقدند تداوم فعالیت بازارهای متنوع برق در بورس انرژی و افزایش سهم معاملات خارج از بازار برق، نشاندهنده تابآوری صنعت برق کشور و استمرار جریان مبادلات انرژی حتی در شرایط دشوار و پرتنش منطقهای است.
نظر شما