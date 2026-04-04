به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، بر اساس دادههای شرکت مدیریت شبکه برق ایران از بازار برق، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان اسفند، در مجموع ۱۴۲۵ میلیون کیلوواتساعت برق سبز در بورس انرژی معامله شده است.
ارزش این معاملات به ۸ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان رسیده و متوسط قیمت معاملات برق سبز در این بازه زمانی ۵۸ هزار و ۱۶۲ ریال به ازای هر کیلوواتساعت ثبت شده است.
همچنین در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۲۰ میلیون کیلوواتساعت برق سبز برای تحویل در همین ماه در تابلوی سبز بورس انرژی معامله شد که ارزش آن به ۶۰۰ میلیارد تومان رسید و متوسط قیمت معاملات نیز ۵۰ هزار و ۷۵ ریال به ازای هر کیلوواتساعت بود.
بر اساس این گزارش، سهم معاملات خارج از بازار برق نیز در سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی داشته است. از ابتدای سال تا پایان اسفند، حدود ۳۸ درصد از کل معاملات برق کشور از طریق معاملات خارج از بازار برق شامل بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه انجام شده است.
حجم این معاملات بیش از ۱۴۳ میلیارد کیلوواتساعت بوده که از این میزان، ۳۰ درصد مربوط به بورس انرژی و ۸ درصد مربوط به معاملات دوجانبه است.
در اسفند ۱۴۰۴ نیز حجم معاملات خارج از بازار برق به حدود ۲۳ میلیارد کیلوواتساعت رسید که معادل ۵۶ درصد از کل معاملات برق در این ماه است. این در حالی است که برای پنجمین ماه پیاپی سهم این معاملات از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است.
طبق این گزارش، ارزش ریالی کل معاملات بورس انرژی در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان (۶۳ همت) رسیده است. از این میزان، حدود ۲۴ همت مربوط به تابلو آزاد، ۱۲ همت مربوط به نیروگاههای ماده ۴ و ۸ همت مربوط به نیروگاههای سبز بوده و باقی آن به سایر نیروگاههای حرارتی اختصاص دارد.
همچنین حجم کل معاملات برق کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان اسفند به ۳۷۷ میلیارد کیلوواتساعت رسیده و حجم معاملات در اسفند ماه نیز حدود ۲۳ میلیارد کیلوواتساعت ثبت شده است.
