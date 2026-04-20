آغاز فرایند رقابتی بازار برق از اول اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، با رفع مشکلات ارتباطی بازیگران بازار برق با سرویس‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران و پس از اطلاع‌رسانی‌های لازم در قالب اطلاعیه شماره ۱۹۶۵ بازار برق درباره پیگیری و صحت‌سنجی IP Valid، فرایند رقابتی بازار برق از روز دوشنبه سی و یکم فروردین‌ماه آغاز خواهد شد.

این روز مطابق با روز بازار اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ است. بدین معنی که بازیگران بازار برق می توانند پیشنهادات خود را روز دوشنبه ۳۱ ام فروردین ماه برای روز اول اردیبهشت ماه بارگذاری نمایند.

بر اساس این گزارش؛ از تمامی بازیگران بازار برق، اعم از خریداران و فروشندگان، خواسته شده تا تصمیمات مقتضی خود را برای ارسال اطلاعات لازم به منظور شرکت در فرایند رقابتی بازار برق اتخاذ کنند تا بتوانند در این دوره جدید بازار حضور فعال و قانونی داشته باشند.

این اقدام گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، رقابت‌پذیری و کارآمدی بازار برق کشور محسوب می‌شود و شرکت مدیریت شبکه برق ایران تمام تلاش خود را برای حمایت از بازیگران بازار و تسهیل فرآیندها به‌کار خواهد گرفت.