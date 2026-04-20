  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

آغاز فرایند رقابتی بازار برق از اول اردیبهشت ۱۴۰۵

فرایند رقابتی بازار برق با رفع مشکلات ارتباطی بازیگران بازار برق با سرویس‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران از روز دوشنبه سی و یکم فروردین‌ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، با رفع مشکلات ارتباطی بازیگران بازار برق با سرویس‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران و پس از اطلاع‌رسانی‌های لازم در قالب اطلاعیه شماره ۱۹۶۵ بازار برق درباره پیگیری و صحت‌سنجی IP Valid، فرایند رقابتی بازار برق از روز دوشنبه سی و یکم فروردین‌ماه آغاز خواهد شد.

این روز مطابق با روز بازار اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ است. بدین معنی که بازیگران بازار برق می توانند پیشنهادات خود را روز دوشنبه ۳۱ ام فروردین ماه برای روز اول اردیبهشت ماه بارگذاری نمایند.

بر اساس این گزارش؛ از تمامی بازیگران بازار برق، اعم از خریداران و فروشندگان، خواسته شده تا تصمیمات مقتضی خود را برای ارسال اطلاعات لازم به منظور شرکت در فرایند رقابتی بازار برق اتخاذ کنند تا بتوانند در این دوره جدید بازار حضور فعال و قانونی داشته باشند.

این اقدام گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، رقابت‌پذیری و کارآمدی بازار برق کشور محسوب می‌شود و شرکت مدیریت شبکه برق ایران تمام تلاش خود را برای حمایت از بازیگران بازار و تسهیل فرآیندها به‌کار خواهد گرفت.

کد مطلب 6805921
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها