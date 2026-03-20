سقف قیمت بازار عمده فروشی برق تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علیآبادی وزیر نیرو ضوابط سقف قیمت بازار عمدهفروشی برق و نرخ خرید برق از نیروگاههای غیررقابتی را با استناد به مواد ۷، ۹، ۱۰ و ۱۲ قانون سازمان برق و بند (هـ) ماده (۱) قانون تاسیس وزارت نیرو ابلاغ کرد.
بر این اساس، سقف قیمت انرژی در بازار متعادل ساز (بازار عمده فروشی برق) با اعمال ضریب ۲۱.۵ درصد متوسط هزینه خرید تضمینی سالانه برق با احتساب هزینه ترانزیت و بهای سوخت، معادل ۳۵۸۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شد.
همچنین نرخ پایه بهای آمادگی هم به ازای هر کیلووات ظرفیت آماده در هر ساعت، ۱۰ درصد سقف قیمت بازار و معادل ۳۵۸ ریال مصوب شد.
گفتنی است هیات تنظیم بازار برق با اتکا به گزارشها و نظرات ارائه شده توسط سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، شرکت مدیریت شبکه برق، شرکت تولید نیروی برق حرارتی و نیروگاههای برقابی، سقف قیمت برق در بازار عمده فروشی را اصلاح و نرخ جدید و ضوابط مربوط به آن را در صورتجلسه ۴۲۹ ابلاغ کرد که متن کامل آن در فایل پیوست در دسترس قرار گرفته است.
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