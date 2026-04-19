به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در سخنانی اظهار داشت: تاکنون ۱۰۰ نفر از آسیبدیدگان حادثه جنگ رمضان در استان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۷۴ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدهاند.
وی با اشاره به فرایند حمایت از واحدهای آسیبدیده از جنگ رمضان در شهرستانهای مختلف استان برای دریافت ودیعه مسکن، اظهار کرد: تا تاریخ ۲۹ فروردینماه سال جاری در خرمآباد ۱۹ نفر برای تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدهاند که از این تعداد ۹ نفر موفق به دریافت ودیعه شدهاند، در بروجرد ۳۲ نفر معرفی شده و برای ۲۳ نفر آنها ودیعه مسکن واریز شده است و در دورود نیز ۲۰ نفر معرفی شدهاند که ۱۹ مورد آن پرداخت شده است.
معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: در شهرستان سلسله ۲۰ نفر برای ودیعه مسکن معرفی شدهاند که از این میان ۱۶ نفر ودیعه خود را دریافت کردهاند، در پلدختر چهار نفر معرفی شده و سه مورد آن پرداخت شده و در نورآباد نیز چهار نفر معرفی شدهاند که هر چهار نفر موفق به دریافت ودیعه مسکن شدهاند.
وی گفت: مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن واحدهای آسیبدیده جنگ رمضان در خرمآباد ۷۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرهای مذکور ۶۰۰ میلیون تومان است.
معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر ادامه روند حمایت از آسیبدیدگان، گفت: پیگیری برای پوشش سایر حادثهدیدگان واجد شرایط همچنان در دستور کار دستگاههای اجرایی مرتبط قرار دارد و تلاش میشود هیچ خانواده آسیبدیده بدون پوشش حمایتی نماند.
نظر شما