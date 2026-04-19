به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری که در محل فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه کشور در وضعیت یک جنگ تحمیلی قرار دارد و در این میان رهبر معظم انقلاب به شهادت رسیدند، بر اهمیت آمادگی در این شرایط حساس تأکید کرد.

وی با اشاره به هجوم دشمن به کشور و هدف قرار گرفتن پل‌ها، پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌ها، تصریح کرد: با وجود این حملات، دستگاه‌های خدمات‌رسان به خوبی پای کار بوده‌اند و حتی پس از اصابت موشک‌ها، شهرستان بیش از یک ساعت دچار قطعی برق نشد.

کاظمی همچنین با اشاره به افزایش جمعیت شهرستان، اعلام کرد: با وجود این روند، هیچ‌گونه اختلالی در ارائه خدمات ایجاد نشد و بیش از ۵۵ تن آرد در سطح شهرستان توزیع شد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در کنار مردم، خاطرنشان کرد: حضور در میدان و همراهی با شهروندان، پیام‌رسانِ پشتیبانی از نظام است.

وی همچنین از استقرار بیش از ده دستگاه ژنراتور در سطح شهر برای پیشگیری از هرگونه مشکل احتمالی در شبکه برق خبر داد.

فرماندار بیجار با اشاره به نقش نیروهای نظامی و انتظامی در تأمین امنیت و آرامش شهرستان، از حضور مستمر آنان در میان مردم و نقش موثرشان در جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در سطح شهرستان قدردانی کرد.

کاظمی در پایان با ابراز سپاس از مردم دیار گروس برای همکاری با اقدامات پدافندی و همراهی با مسئولان گفت: این رفتار نشانه‌ای از دوستداری مردم نسبت به نظام است و باید در راستای تکریم و خدمت‌رسانی به شهروندان تلاش کرد.