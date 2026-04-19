خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد باسعادت حضرت معصومه(س) و نامگذاری این روز بهعنوان روز دختر، فضای فرهنگی و اجتماعی استان تهران مانند دیگر نقاط کشور رنگوبوی ویژهای به خود گرفت و مجموعهای از برنامههای متنوع با محوریت تبیین جایگاه زن در فرهنگ اسلامی، تقویت هویت دینی دختران و پاسداشت مقام خانواده برگزار شد.
این مناسبت که هر ساله با استقبال گسترده مردم، بهویژه نسل جوان، همراه است، امسال نیز با رویکردی نو و پیوند با سایر مناسبتهای فرهنگی و اجتماعی، جلوهای پررنگتر پیدا کرد.
در استان تهران، آیینهای گرامیداشت این روز با مشارکت گسترده نهادهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی برگزار شده و می شود، سخنرانیها، نشستهای تخصصی، جشنهای مردمی، کارگاههای مهارتی و برنامههای هنری از جمله اقداماتی بود که در سطح شهرستانهای مختلف به اجرا درآمد.
دشمن به دنبال تضعیف هویت دینی نسل جوان است
در این میان، توجه ویژه به نقش دختران در پیشرفت جامعه و ضرورت فراهمسازی بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای آنان، محور اصلی برنامهها را تشکیل میداد.
در همین راستا، حجت الاسلام منصور باقربیک تبریزی، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ممتاز حضرت معصومه(س) در فرهنگ شیعی، اظهار داشت: سیره و شخصیت این بانوی بزرگوار، الگویی کامل برای دختران امروز جامعه ماست. در شرایطی که هجمههای فرهنگی گوناگون بهدنبال تضعیف هویت دینی نسل جوان هستند، معرفی الگوهای اصیل اسلامی میتواند نقش مؤثری در تقویت بنیانهای اعتقادی و اخلاقی ایفا کند.
وی افزود: برنامههای امسال با هدف پیوند دادن این مناسبت با نیازهای واقعی دختران طراحی شده است. تلاش کردهایم تا علاوه بر برگزاری جشنها و مراسمهای شاد، موضوعاتی همچون مهارتآموزی، خودباوری، مسئولیتپذیری اجتماعی و نقشآفرینی در آینده کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
به گفته او، یکی از رویکردهای مهم در این برنامهها، استفاده از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی برای انتقال پیامهای فرهنگی و ایجاد ارتباط مؤثر با نسل جدید بوده است.
از سوی دیگر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، نیز با تأکید بر اهمیت این مناسبت در تقویم فرهنگی کشور به خبرنگار مهر گفت: روز دختر، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه زن در نگاه اسلام و تبیین نقش بیبدیل دختران در ساخت آیندهای روشن برای جامعه است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که با نگاهی عمیق و واقعبینانه، ظرفیتهای عظیم دختران را شناسایی و تقویت کنیم.
تقویت انسجام اجتماعی و افزایش نشاط عمومی در روز دختر
وی ادامه داد: پیوند این مناسبت با سایر رویدادهای مهم فرهنگی و ملی، میتواند به تقویت انسجام اجتماعی و افزایش نشاط عمومی کمک کند. بهعنوان مثال، همزمانی این ایام با برنامههای فرهنگی مرتبط با سبک زندگی ایرانی–اسلامی، فرصت مناسبی برای ترویج ارزشهای اخلاقی و تقویت بنیان خانواده فراهم کرده است.
محمودی همچنین بر ضرورت همافزایی دستگاههای مختلف در اجرای برنامههای فرهنگی تأکید کرد و خواستار استمرار این فعالیتها در طول سال شد.
بررسی برنامههای اجراشده نشان میدهد که امسال توجه ویژهای به مشارکت خود دختران در طراحی و اجرای برنامهها شده است، در بسیاری از شهرستانها، دختران نوجوان و جوان بهعنوان مجریان، هنرمندان، سخنرانان و فعالان فرهنگی به ویژه در تجمعات شبانه دفاع از کشور نقشآفرینی کردند و این موضوع، به افزایش حس تعلق و اعتمادبهنفس در میان آنان کمک کرده است.
همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی، جشنوارههای هنری و نمایشگاههای دستاوردهای دختران، بستری مناسب برای معرفی توانمندیهای این قشر فراهم آورد.
از دیگر ویژگیهای برنامههای امسال، توجه به مسائل روز جامعه و تلاش برای پاسخگویی به دغدغههای نسل جوان بود، موضوعاتی مانند هویتیابی، نقش دختران در فضای دیجیتال، چالشهای اجتماعی و ضرورت حفظ تعادل میان سنت و مدرنیته، در قالب نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه های روز دختر صرفا آئینی نبود
این رویکرد باعث شد تا برنامهها از حالت صرفاً آیینی خارج شده و به بستری برای گفتوگو و تبادل نظر تبدیل شوند.
در کنار این برنامهها، اقدامات حمایتی نیز در دستور کار قرار گرفت، اهدای بستههای فرهنگی، حمایت از دختران نیازمند، برگزاری اردوهای آموزشی و زیارتی و ارائه خدمات مشاورهای از جمله فعالیتهایی بود که با هدف تقویت عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر انجام شد. این اقدامات نشاندهنده آن است که نگاه به روز دختر، صرفاً نمادین نبوده و تلاش شده است تا آثار ملموسی در زندگی افراد ایجاد شود.
کارشناسان فرهنگی بر این باورند که تداوم چنین برنامههایی میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا کند، آنها معتقدند که اگر برنامههای فرهنگی با نیازهای واقعی جامعه همسو باشد و از مشارکت مردم، بهویژه جوانان، بهرهمند شود، میتواند به نتایج ماندگاری منجر شود. در این میان، نقش نهادهای فرهنگی و مذهبی در هدایت و حمایت از این حرکتها، بسیار تعیینکننده است.
در مجموع، برگزاری آیینهای مرتبط با ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در مورد جایگاه دختران در جامعه و تقویت ارزشهای فرهنگی و دینی بهشمار میرود. آنچه امسال بیش از گذشته به چشم میخورد، تلاش برای ایجاد پیوند میان این مناسبت و نیازهای روز جامعه، استفاده از روشهای نوین در اجرای برنامهها و توجه به نقش فعال دختران در فرآیندهای فرهنگی بود.
به نظر میرسد که ادامه این مسیر و تقویت برنامههای هدفمند، میتواند زمینهساز شکلگیری نسلی آگاه، توانمند و مسئولیتپذیر باشد؛ نسلی که با الهام از الگوهای اصیل اسلامی همچون حضرت معصومه(س)، بتواند نقش مؤثری در پیشرفت و تعالی جامعه ایفا کند.
