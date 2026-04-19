۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات بانک تجارت تا سقف ۷ میلیارد ریال

بانک تجارت با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم، جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آنها تا سقف هفت میلیارد ریال است را مورد بخشودگی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این بانک با توجه به شرایط حادث شده از جنگ تحمیلی سوم، جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آنها تا سقف هفت میلیارد ریال است را در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ مورد بخشودگی قرار داد.

بانک تجارت در تداوم رویکرد حمایتی خود از زوج‌های جوان و ترویج سنت حسنه ازدواج در جامعه طی سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۲ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب بیش از ۱۳۳ هزار فقره به متقاضیان پرداخت کرد.

علاوه بر این بانک تجارت خدمات ترجیحی متنوعی همچون تمدید خودکار تاریخ انقضای تجارت کارت، تعلیق برخی محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی و توزیع اسکناس‌های یک میلیون تومانی با هدف تامین نیاز مشتریان به نقدینگی را با هدف حمایت از مردم ایران در دستور کار قرار داد.

