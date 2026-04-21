  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

شرور سابقه دار و مزاحم خیابانی توسط پلیس آذرشهر دستگیر شد

شرور سابقه دار و مزاحم خیابانی توسط پلیس آذرشهر دستگیر شد

تبریز-مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از دستگیری فرد شروری که با استفاده از قمه و چاقو برای شهروندان آذرشهری رعب و وحشت ایجاد می کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان‌شرقی روز سه‌شنبه اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰مبنی بر اینکه یکی از اراذل و اوباش سابقه دار شهرستان ، با در دست داشتن سلاح سرد (قمه) در سطح شهرستان آذرشهر موجب رعب و وحشت و ایجاد مزاحمت برای برای شهروندان می کند، موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان گرفت.

این مرکز افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در کمترین زمان وی را دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.

کد مطلب 6807024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها