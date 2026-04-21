شرور سابقه دار و مزاحم خیابانی توسط پلیس آذرشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان‌شرقی روز سه‌شنبه اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰مبنی بر اینکه یکی از اراذل و اوباش سابقه دار شهرستان ، با در دست داشتن سلاح سرد (قمه) در سطح شهرستان آذرشهر موجب رعب و وحشت و ایجاد مزاحمت برای برای شهروندان می کند، موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان گرفت.

این مرکز افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در کمترین زمان وی را دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.